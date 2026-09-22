Cosmopolitan de Kopel Sánchez abrió sus puertas: así es el desarrollo de US$ 30 millones frente al Parque Rodó

Kopel Sánchez inauguró Cosmopolitan, frente a la rambla de Parque Rodó, que implicó una inversión cercana a los US$ 30 millones y una propuesta que integra vivienda, estadías temporarias, servicios y espacios abiertos a la ciudad. La apertura contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien recorrió el edificio junto a los codirectores Fabián Kopel y Sebastián Sánchez antes del corte de cinta. Ese momento quedó en manos de David Kopel, quien en 2007 supo identificar el potencial del terreno original y apostó por su desarrollo, cuando la empresa todavía no había construido su primer emprendimiento de vivienda en propiedad horizontal.

Corte de cinta del desarrollo Cosmopolitan por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a los codirectores Fabián Kopel y Sebastián Sánchez, David Kopel, y familias

Aquel primer predio, ubicado en Dr. Luis Piera 1969 esquina Jackson, era de dimensiones reducidas y, con el crecimiento de Kopel Sánchez, se fueron incorporando terrenos linderos. Ese proceso permitió ampliar significativamente el frente sobre la rambla y pensar un desarrollo de otra escala para ese punto de la ciudad. Para Fabián Kopel, la inauguración tuvo por eso un significado especial. “Sabíamos que no podíamos perder la oportunidad de dejar un legado importante en una rambla emblemática de Montevideo", afirmó.

Sebastián Sánchez y Fabian Kopel, codirectores de Kopel Sánchez, durante el lanzamiento de Cosmopolitan, ante la atenta mirada del presidente Yamandú Orsi y David Kopel

Un edificio pensado para distintos usos

La primera etapa habilitada comprende 110 unidades y concentra lo que Kopel definió como "el corazón del proyecto". Allí ya funcionan el hall de doble altura, la cafetería, los espacios de cowork, el área wellness con piscina, saunas húmedo y seco, gimnasio y zonas de relax, además del laundry y los servicios de housekeeping. A esto se suman el rooftop panorámico, barbacoas y un sky bar que comenzará a operar próximamente.

La diversidad de usos es uno de los rasgos centrales de Cosmopolitan. Una unidad puede destinarse a vivienda permanente, alquiler tradicional, oficina o estadías de corta duración. Esa flexibilidad obligó a pensar desde el inicio en un edificio capaz de recibir públicos diferentes y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia común.

Cafetería del edificio Cosmopolitan de Kopel Sánchez

"Quien viene acá tiene que saber que va a vivir en un edificio vibrante", señaló Kopel. Y esa idea, agregó, no está asociada únicamente a un público joven. Durante la comercialización también aparecieron compradores de entre 55 y 70 años, interesados en compartir espacios, encontrarse con personas de otros países y adoptar una forma de vida más abierta.

Para Sánchez, esa convivencia forma parte de la concepción del proyecto. "Podemos hacer un edificio donde montevideanos convivan con gente del extranjero y gente del extranjero con montevideanos, y que sea un circuito virtuoso", sostuvo.

Aladín, la gestión detrás de las estadías temporarias

El otro componente del modelo es Aladín, la plataforma creada por Kopel Sánchez para gestionar las unidades que se incorporan al alquiler temporario. El sistema parte de la experiencia previa de la empresa en administración de propiedades y la lleva a las estadías cortas, con una operación que abarca desde la reserva hasta el check-in y el check-out, los accesos, la atención al huésped y la liquidación a los propietarios.

La plataforma incorpora herramientas de inteligencia artificial para analizar la oferta y la demanda y aplicar precios dinámicos. También puede administrar un pool de rentas, en el que los ingresos se distribuyen entre los propietarios participantes según el peso relativo de cada unidad.

Para desarrollar la herramienta, la empresa incorporó tecnología proveniente de Europa y analizó soluciones utilizadas en distintos mercados de Europa, Estados Unidos y América Latina. Según sus directores, ese recorrido permitió diseñar una plataforma adaptada a las particularidades de Cosmopolitan y del mercado local.

"Aladín es, en definitiva, un gestor hotelero. Se ocupa de toda la operación y permite que el propietario delegue la gestión de su unidad", explicó Sánchez. A la vez, quien llega por unos días puede acceder a servicios de perfil hotelero desde un apartamento independiente.

El sistema también integra soluciones para el huésped, desde las claves de acceso hasta servicios complementarios dentro del edificio. "La tecnología permite conectar al huésped con todo lo que necesita y, al mismo tiempo, trabajar sobre la gestión para maximizar la inversión de quienes confiaron en el proyecto", agregó Sánchez.

En Cosmopolitan, esa gestión no fue incorporada como un servicio posterior, sino que formó parte de la concepción del edificio desde el inicio.

Montevideo, turismo y nuevas formas de habitar

Cosmopolitan también busca responder a una necesidad de la capital. Las unidades que se incorporen al sistema de renta temporaria sumarán nuevas plazas de alojamiento a la oferta de la ciudad, con servicios concebidos desde el propio diseño del edificio para recibir estadías cortas.

Kopel señaló que la pandemia redujo de forma importante la cantidad de camas disponibles en la ciudad y sostuvo que todavía existe un déficit de plazas de alojamiento con servicios profesionales para acompañar congresos, eventos y una mayor llegada de visitantes.

"Montevideo hoy tendría dificultades para hacer determinados eventos internacionales porque tiene pocas camas y poca oferta profesional. Creemos que Cosmopolitan puede ayudar a que sucedan cosas nuevas para la ciudad", afirmó.

La historia de Cosmopolitan de Kopel Sánchez

Esa mirada también explica la convocatoria a autoridades nacionales para conocer el desarrollo durante su inauguración. Para sus directores, inversiones privadas de este tipo pueden contribuir a ampliar la infraestructura de alojamiento y acompañar el posicionamiento turístico de Montevideo en los próximos años, en combinación con las iniciativas públicas.

La apertura marca, además, un punto particular dentro de la historia de Kopel Sánchez. A partir de aquel primer terreno adquirido en 2007 y de la posterior incorporación de predios linderos, la empresa fue generando las condiciones para desarrollar una propuesta de mayor escala, que hoy reúne oficinas, locales comerciales, apartamentos y servicios bajo una lógica que cruza lo residencial y lo hotelero.

Para Kopel, el resultado también refleja cómo fueron cambiando las condiciones del mercado y las formas de habitar. “Cosmopolitan no sería Cosmopolitan si hoy no habláramos de estadías cortas y de nuevas formas de habitar", resumió.