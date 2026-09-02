Congreso Internacional de Gestión Humana: los cambios que están redefiniendo el mundo del trabajo

En un contexto de transformaciones aceleradas por la inteligencia artificial (IA), los nuevos modelos de trabajo y una incertidumbre cada vez más permanente, la Asociación de Gestión Humana (AGH) anuncia la realización de su XXX Congreso Internacional de Gestión Humana, el principal encuentro del sector en Uruguay.

Bajo el lema “+ Transformación que Nunca”, el congreso reunirá a más de 800 profesionales el próximo 8 de setiembre en el Centro de Eventos del LATU, combinando conocimiento, liderazgo y conexión en una jornada pensada para quienes están al frente de la gestión del talento y las organizaciones.

El congreso llega a su 30.ª edición y se consolida como el único evento que reúne en un mismo día a toda la comunidad de gestión humana de Uruguay, con paneles, conferencias y experiencias a cargo de referentes nacionales e internacionales.

La gestión de personas dejó de ser un área exclusivamente vinculada a recursos humanos para convertirse en una variable estratégica del negocio. La pregunta de fondo será cómo construir organizaciones capaces de adaptarse permanentemente, en un contexto donde la transformación dejó de ser un proyecto puntual para convertirse en una conducción permanente.

“Este año el hilo conductor es entender la transformación como una condición permanente, y no como una etapa. El desafío para gestión humana es dejar de acompañar el cambio para ayudar a liderarlo, diseñando organizaciones capaces de transformarse una y otra vez”, Daniela Alonso, presidenta de AGH.

Daniela Alonso, presidenta de la Asociación de Gestión Humana.

El congreso abordará los desafíos que hoy atraviesan a las personas y a las organizaciones a través de cuatro ejes temáticos: innovación, pensamiento y decisiones; cultura, liderazgo y comunicación; talento, diversidad y personas; y procesos, eficiencia e inteligencia artificial.

"El debate global sobre el futuro del trabajo, confirma que estamos en una transición profunda: nuevas formas de trabajo atravesado por la IA, la velocidad del cambio y nuevas expectativas de las personas. En ese contexto, el foco de la gestión de los recursos humanos es lograr que las personas entreguen los resultados que el negocio necesita, mientras se transforman procesos, roles y habilidades", comentó la presidenta de AGH en diálogo con El País.

"El desafío planteado es triple: desarrollar líderes capaces para gestionar equipos híbridos y multigeneracionales; reconvertir talento hacia competencias digitales y humanas críticas; y tomar decisiones basadas en datos. Hoy RR.HH. tiene que actuar como integrador del cambio: articulando estrategia, tecnología y personas para que la transformación se traduzca en mejores decisiones y resultados sostenibles", agregó.

Conferencias y paneles

La apertura institucional del congreso contará con la participación del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en el marco de una jornada que también reunirá a referentes internacionales de la disciplina.

Entre los speakers confirmados se destacan Yleana Corredor, presidenta de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana (Fidagh); Agustín Iturralde, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED); Cecilia Targetta, Country Manager de Globant para Uruguay y Chile; Giuliana Corbo, presidenta de Nortal; María Inés Rocca, presidenta de la Asociación Uruguaya de Comunicación Interna; y Mateo Salvatto, emprendedor tecnológico argentino y CEO de Asteroid Technologies.

Los participantes podrán acceder a contenido relevante sobre tendencias, casos y herramientas prácticas para enfrentar los desafíos actuales de la gestión humana, junto con el contacto con líderes, referentes y colegas que atraviesan los mismos desafíos. También se conocerán las tendencias nacionales e internacionales sobre liderazgo, cultura, talento e inteligencia artificial. El congreso también puede ser el hilo inspirador para transformar las organizaciones, a partir de nuevas decisiones.

Más información y entradas: www.congresoagh.uy

