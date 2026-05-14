Concurso de cuento y plastica "Pequeños Talentos del Uruguay" recorre los mares del mundo bajo la inspiración del Capitán Miranda

El Capitán Miranda es un barco de vela de la Armada Nacional, que sirvió originalmente como buque hidrográfico para las investigaciones oceanográficas y la confección y preparación de las cartas náuticas, tras lo cual se convirtió en buque escuela en 1977. Su nombre hace homenaje al Capitán de Navío Francisco Prudencio Miranda, marino uruguayo, hidrógrafo, historiador, profesor y escritor.

Bajo el tema “El Capitán Miranda”: recorriendo los mares del mundo”, alumnos de escuelas públicas y colegios privados de todo el país, pueden participar de la edición 26 del concurso de cuento y plástica “Pequeños Talentos del Uruguay”, que organizan en conjunto El País, Juan Herrera Producciones y Agó Páez Vilaró.

Tanto en plástica como en el rubro literario, el concurso constará de tres categorías: escolares de 1° y 2° año; de 3° y 4° y 5° y 6°. En la edición del año pasado se recibieron más de 30.000 trabajos de todos los rincones del país, dijo Herrera.

Presentación del concurso "Pequeños Talentos del Uruguay".

El jurado del rubro literario es presidido por la escritora Roma Bettoni y en plástica por la artista Páez Vilaró.

“Los niños y niñas van a poder escribir y dibujar sobre el Capitán Miranda, que cumple una destacada labor en sus viajes de instrucción y como embajador del país en los mares del mundo”, expresó Herrera.

Por su parte, Agó destacó el emotivo vínculo que la une con el Capitán Miranda, el eje temático del concurso de cuento y plástica de este año.

“El Capitán Miranda es tan querido por todos y tan querido especialmente por nuestra familia. Mi padre (Carlos) ya pintó dos velas del Capitán Miranda en vida y ahora, después de que él partió, me tocó a mí pintar otra vela en momentos de la pandemia”, sostuvo.

La artista plástica además realizó las ilustraciones del libro “El Capitán Miranda: recorriendo los mares del mundo”, escrito por Zunilda Borsani con prólogo de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

DETALLES

Las obras deberán ser entregadas hasta el próximo 15 de julio en: Atención al Cliente de Tres Cruces Shopping y en todos los locales Redpagos del país. También podrán ser depositados en la urna ubicada en El País (Zelmar Michelini 1287). La participación en el certamen no tendrá costo alguno para el participante.

Cada niño/niña ganador del primer premio en cada rubro y en cada categoría recibirán premios de El País, Tres Cruces Shopping, Mc Donald’s, Redpagos, Filgo, Agó Páez Vilaró, Carlos Páez Vilaró, Talar, Alimenticia, Lesa Editorial Chajá, Vanish, Espadol Dettol, Dt Mudanzas y transportes, Paseo Cultural Ciudad Vieja, Tammaro, Gravity. También hay premios para la maestra o maestro del ganador y la escuela o colegio del ganador.

Los primeros y segundos premios de cada una de las dos categorías accederán a una visita al Buque Escuela Capitán Miranda, junto con sus maestros y directores de las escuelas o colegios.

Los trabajos ganadores y las menciones especiales se publicarán en las redes sociales designadas por la producción del concurso, donde luego el público podrá votar por el trabajo ganador.

Las bases se encuentran en los sitios web de Juan Herrera Producciones, El País, Redpagos, Tres Cruces Shopping, Radisson Victoria Plaza; Agó Páez Vilaró, McDonald’s, Carrau y Gravity Uruguay.