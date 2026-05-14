Con una experiencia 360° lanzan el desarrollo inmobiliario “Ventura Sky Residences”

Mientras la grúa se levanta hacia el cielo, junto al dinámico movimiento de camiones y el intenso trabajo de los obreros, la empresa Kopel Sánchez realizó el lanzamiento oficial de Ventura Sky Residences, un hito especialmente significativo para la ciudad de Montevideo que demanda una inversión total que supera los 100 millones de dólares en tres torres y un total de 575 unidades.

Kopel Sánchez organizó un animado encuentro para compartir el proyecto de forma integral, a través de la exhibición de la maqueta, una unidad modelo totalmente equipada y las herramientas tecnológicas de la realidad virtual, que permitien experimentar la propuesta de valor de este nuevo desarrollo inmobiliario.

“Ventura Sky Residences representa una evolución en la forma en que concebimos nuestros desarrollos, poniendo el foco en la experiencia, el diseño y una nueva manera de habitar la ciudad”, señalan desde la empresa liderada por Fabián Kopel, Sebastián Sánchez y Gonzalo Pittaluga.

En el estratégico cruce de Avenida Italia y Bv. José Batlle y Ordóñez, se proyectan tres torres residenciales que suman 575 unidades con vistas amplias, amenities para todos los días y una ubicación que conecta toda la ciudad. Ventura Sky Residences reunirá studios, 1, 2 y 3 dormitorios, todos con su balcón.

El desarrollo también contará con un paseo de compra de 14 locales comerciales, plazas, canchas deportivas, piscinas, zona wellness y espacios de uso compartido de primer nivel para el bienestar cotidianoy la vida en comunidad .

Con un total de 54.000 metros cuadrados construidos, Ventura Sky Residences se destaca por su lenguaje de arquitectura contemporánea, con fachadas de hormigón y barandas vidriadas que maximizan las visuales.

La primer torre de 22 niveles se prevé inaugurar en diciembre de 2028, tras una primera etapa de 22.000 metros cuadrados de obras. Un 30% de las 176 unidades de 1 y 2 dormitorios, que conforman la primer torre, ya están comercializadas, destacó a El País Fabián Kopel, cofundador y director de Kopel Sánchez.