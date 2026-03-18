Con foco en el financiamiento para el sector productivo, Itaú dirá presente un año más en Expoactiva

En el marco de una nueva edición de Expoactiva, que tendrá lugar del 18 al 21 de marzo, Itaú participará con un stand orientado a brindar atención personalizada sobre soluciones financieras y herramientas diseñadas para acompañar el desarrollo del agro.

“Expoactiva es una instancia clave para encontrarnos con productores y empresas del sector productivo de nuestro país, escuchar de primera mano sus desafíos y seguir fortaleciendo el vínculo que Itaú mantiene con el agro desde hace más de 25 años. Nuestro objetivo es acompañar al cliente con soluciones financieras pensadas para cada etapa del negocio, a través de nuestro equipo especializado en Agronegocios que conoce de cerca las necesidades del sector”, señaló Valentín Martínez, director de Itaú Corporate.

El banco contará con la atención de oficiales de Itaú Corporate, Itaú Empresas, Itaú Personal Bank y Afap Itaú. Asimismo, pondrá a disposición su oferta de financiamiento con foco en riego, maquinaria y encalado de suelos, con plazos de pago acordes a la inversión, así como cobertura de commodities. “El producto que más ha crecido en los últimos años son las coberturas financieras de los principales commodities que se producen en Uruguay y, en ese marco, el banco ofrece la posibilidad de poder cerrar precios de soja, trigo y colza, lo que permite a los productores ir capturando precios a lo largo de la zafra sin comprometer volumen físico”, afirmó José Zerbino, gerente de Agronegocios de Itaú.

Los visitantes también podrán solicitar la tarjeta de crédito Visa Agro, un producto diseñado especialmente para el sector productivo que permite realizar pagos a 180 días sin intereses en comercios seleccionados.

Quienes utilicen esta tarjeta podrán acceder a beneficios en empresas adheridas como Almacén Rural, ARU, Clipex, COMASA, Criollos, CUM, Cufma, Eplosur, Farmquip, Fierro Fertil, Hereford, Interagrovial, J. Hartwich, Maccio, Pertilco, Rasa, SAUDU, Simagro, Steel Agro, Sureña, Turbo Power, Veterinaria Bortagaray, Veterinaria El Timbó, Veterinaria Fraschini, Woslen y Esc. Zambrano, entre otras.

El espacio Itaú también contará con un stand de productos Stanley, que podrán ser canjeados utilizando millas Itaú Volar.

Con el fin de fortalecer lazos, el viernes 20 de marzo Itaú realizará un almuerzo exclusivo para clientes, al que asistirán directores del banco y oficiales de atención. Asimismo, el Banco apoyará Afterchacra, un evento de networking que tendrá lugar el jueves 19 de marzo en el que las empresas y clientes puedan pasar un buen momento, de ambiente distendido y musicalizado por DJs.

Además de en Expoactiva, Itaú tiene presencia en el departamento en su agencia Mercedes, con horario de atención de 10:00 a 14:00 h. En total, el Banco cuenta con un total de 17 sucursales en Uruguay, 7 de ellas en el interior del país.