Cientos de productos a $1 en las góndolas de Tienda Inglesa

La mecánica es simple: al comprar un producto seleccionado a precio regular, el cliente puede llevar un segundo artículo del combo por solo $1. Una propuesta concreta para optimizar la compra en categorías de uso cotidiano.

La promoción estará vigente en todas las sucursales, así como también en la web y la app, facilitando el acceso tanto en tienda física como en canales digitales.

En esta edición, los combos incluyen una amplia variedad de categorías: limpieza del hogar, cuidado personal, alimentos, congelados, bebidas, rotisería, panadería, quesos y fiambres, además de artículos de ferretería, bazar, indumentaria y electrónica.

Entre los destacados, por ejemplo, al adquirir un pack de jabón líquido Skip para diluir (en sus versiones original o Power Deluxe), se puede sumar un suavizante Comfort Clásico de 3 litros por solo $1.

Los combos están previamente definidos, con un máximo de seis unidades iguales por cliente. En compras online, se presentan ya armados con su precio final.

Para conocer todos los combos disponibles, ingresar a: https://www.tiendainglesa.com.uy/