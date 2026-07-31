Chivas Regal Crystalgold desembarca en Uruguay con una propuesta que desafía las reglas del whisky

Chivas Regal presentó en Uruguay Chivas Regal Crystalgold, una nueva apuesta dentro de su portafolio global que busca redefinir las fronteras de la categoría a través de un destilado cristalino elaborado en Escocia. La novedad conserva la complejidad y el carácter asociados históricamente a la marca, pero incorpora un proceso de filtrado que elimina el color y habilita nuevas experiencias de consumo.

El producto, presentado a nivel internacional junto al piloto de Fórmula 1 y brand ambassador global de la marca, Charles Leclerc, combina maltas y granos destilados en Escocia y añejados en barricas de roble. Su principal diferencial radica en una técnica de filtrado que, según la compañía, permite preservar la profundidad aromática y el perfil de sabor característicos de Chivas Regal.

“Lo más interesante de Chivas Regal Crystalgold es justamente ese equilibrio que logra sin perder la suavidad, la profundidad ni la complejidad, pero con un aspecto súper cristalino y limpio, muy atractivo”, explicó Álvaro Aniano, brand ambassador de la marca en Uruguay.

Una innovación dentro del universo Chivas Regal

Para Gerardo Fresia, country manager Pernod Ricard Puba, el lanzamiento marca un punto de inflexión para la compañía en el mercado local. Aunque destacó que Chivas Regal es una marca global construida sobre una larga trayectoria y estándares de calidad consolidados, señaló que Chivas Regal Crystalgold representa una apuesta diferente dentro de su historia.

“Este lanzamiento se hace especial porque es una innovación que rompe con el esquema que habitualmente vemos en Chivas”, afirmó.

Según detalló, el nuevo destilado surge de un cuidadoso proceso de selección de maltas y de un período de añejamiento en barricas de roble, al que se suma un sistema de filtrado que calificó como “absolutamente rupturista” dentro del universo de la marca.

En ese sentido, Fresia sostuvo que la propuesta busca ampliar el alcance del portafolio sin apartarse de los atributos que distinguen a Chivas Regal. “Todo ese prestigio y esa calidad encuentran en esta innovación un complemento que trasciende el mundo del whisky y se inserta en el segmento de las bebidas premium escocesas destiladas”, señaló.

La apariencia cristalina del Chivas Regal Crystalgold abre nuevos recursos creativos

Más posibilidades para la coctelería

Desde la mirada de la coctelería, Aniano destacó que la apariencia cristalina del producto abre nuevos recursos creativos y abre la puerta a combinaciones poco habituales para un destilado inspirado en el universo del whisky escocés.

“El hecho de tener ese aspecto cristalino ayuda mucho en la parte visual de los cócteles y facilita su combinación con una gran diversidad de ingredientes”, explicó. A su juicio, esa versatilidad posibilita pasar de preparaciones asociadas tradicionalmente al invierno a opciones más frescas y livianas.

Uno de los ejemplos es el Crystalgold Spritz, el cóctel insignia elegido para acompañar el lanzamiento global. La receta combina Chivas Regal Crystalgold, almíbar simple, jugo de limón y espumante.

“Es una buena forma de mostrar esa versatilidad, llevándola a una expresión de coctelería muy mediterránea, vinculada al atardecer y a momentos más frescos, que tal vez no son lo primero que pensamos cuando hablamos de whisky”, indicó el brand ambassador.

Aniano agregó que la innovación detrás del producto “expande las fronteras de la categoría” y permite disfrutarlo tanto en cócteles como solo o con hielo, conservando los aromas y sabores propios del universo Chivas Regal.

La apuesta de Chivas Regal también responde a cambios en las preferencias del público

Un consumidor que busca nuevas experiencias

La apuesta de la marca también responde a cambios en las preferencias del público. En ese contexto, Fresia consideró que el consumidor uruguayo mantiene una fuerte afinidad con las marcas premium y, al mismo tiempo, muestra interés por propuestas que incorporen nuevas ocasiones y formas de consumo.

“Estamos viendo que un consumidor acostumbrado a este tipo de productos encuentra un atractivo especial en opciones que, dentro de ese esquema de premiumización y calidad, ofrecen algo distinto a lo habitual”, afirmó.

Disponible en Uruguay desde julio en tiendas especializadas y bares seleccionados, Chivas Regal Crystalgold se presenta como una propuesta que combina la herencia de la marca con nuevas formas de consumo y experiencias de coctelería.