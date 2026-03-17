Chevrolet renueva su SUV Groove con más tecnología y seguridad para competir en un mercado en expansión

Más tecnología, mayor equipamiento y un diseño completamente renovado marcan la llegada a Uruguay de la nueva Chevrolet Groove, la SUV compacta con la que General Motors busca reforzar su presencia en uno de los segmentos más dinámicos del mercado.

Durante el lanzamiento, Bernardo García, gerente de comunicaciones corporativas de General Motors para Uruguay, Argentina y Paraguay, destacó que el modelo forma parte de una estrategia más amplia de la marca para ofrecer distintas soluciones de movilidad. “Hoy contamos con uno de los portafolios de SUV más completos de la marca Chevrolet, con opciones de vehículos a combustión, híbridos y 100% eléctricos, pensados para acompañar los distintos estilos de vida de nuestros clientes”, señaló.

Según explicó, el lanzamiento de la nueva Groove se apoya en tres pilares clave: el producto, la estrategia de marca y el respaldo de la red comercial. “Tenemos una estrategia clara, una red de concesionarios sólida y comprometida en Uruguay y ahora un producto que da un salto importante en tecnología, espacio, seguridad y performance”, afirmó García.

General Motors presentó la nueva Chevrolet Groove

Un modelo pensado para las nuevas demandas del mercado

El desarrollo del nuevo modelo también respondió a un proceso de análisis de las necesidades del mercado y de los usuarios del segmento. En ese sentido, Gastón Gutiérrez, gerente de producto de Chevrolet Uruguay, Argentina y Paraguay, explicó que la nueva Groove no es simplemente una actualización del modelo anterior, sino una evolución completa del producto. “Nos tomamos el tiempo de analizar qué es lo que el cliente realmente demanda. Groove no es un simple rediseño, es una nueva generación con cambios en diseño, seguridad, confort y tecnología”, indicó.

Gastón Gutiérrez, gerente de producto de Chevrolet Uruguay, Argentina y Paraguay, durante el lanzamiento de la nueva Chevrolet Groove

Entre las principales modificaciones, el ejecutivo destacó el rediseño exterior con una nueva parrilla frontal, luces LED y llantas renovadas, así como un interior que apuesta por una estética más minimalista y materiales de mayor calidad. “Hay un rediseño del interior que lo vuelve más confortable, con materiales más suaves y un nivel de terminaciones pensado para elevar la percepción del producto dentro de su segmento”, explicó Gutiérrez.

Tecnología y seguridad como ejes del producto

Uno de los aspectos que Chevrolet buscó reforzar en esta nueva generación es el equipamiento tecnológico y de seguridad. El modelo incorpora un nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla de 10,25 pulgadas, un panel digital de 7,5 pulgadas y nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia de conducción.

A esto se suma la incorporación de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), que Chevrolet agrupa bajo el sistema Chevrolet Intelligent Driving, con funciones como alerta de cambio de carril, control de crucero y frenado autónomo de emergencia. “Estos sistemas pueden marcar la diferencia ante un momento de distracción al volante. Son tecnologías pensadas para acompañar al conductor y mejorar la seguridad”, señaló Gutiérrez.

Llega a Uruguay la nueva Chevrolet Groove en dos versiones: LT manual y RS manual

Además, la nueva Groove suma mayor espacio interior y una capacidad de baúl ampliada, así como un incremento en sus dimensiones generales, lo que contribuye a mejorar la habitabilidad y la sensación de robustez del vehículo.

Un mercado automotor en expansión Durante la presentación, Claudio D’Agostini, gerente general de General Motors Uruguay, analizó el contexto del mercado automotor en nuestro país, que atraviesa un período de fuerte crecimiento. Según explicó, el sector viene de dos años consecutivos de ventas récord, impulsado en parte por el avance de los vehículos eléctricos. “Venimos de dos años históricos para la industria automotriz, en 2024 y 2025, con niveles de ventas récord”, señaló. En particular, destacó el crecimiento de los autos eléctricos, que ya representan cerca del 30% de los empadronamientos registrados entre enero y febrero de este año. Claudio D’Agostini, gerente general de General Motors Uruguay, durante el lanzamiento de la nueva Chevrolet Groove Según los datos presentados, Montevideo y Canelones concentran la mayor penetración de este tipo de vehículos, aunque otros departamentos como Maldonado y San José también muestran un crecimiento significativo. Para el ejecutivo, esta tendencia responde en gran medida a un cambio en las decisiones de los consumidores. “En un escenario macroeconómico de incertidumbre, muchos hogares buscan reducir sus gastos y ven en los autos eléctricos una oportunidad para bajar los costos asociados al combustible”, explicó.

Un segmento en plena expansión

Con esta nueva generación, Chevrolet busca reforzar su presencia en el competitivo segmento de las SUV compactas, uno de los de mayor crecimiento en los últimos años. “Groove fue un producto muy importante para nuestro portafolio y esta renovación llega con más tecnología, más seguridad y más equipamiento”, afirmó D’Agostini.

El modelo estará disponible en el mercado local en dos versiones: LT manual y RS manual, con precios de lanzamiento de US$ 23.990 y US$ 25.990, respectivamente.