Cena solidaria a beneficio de la Fundación Nuestro Camino

Por segundo año consecutivo, el Club Carrasco abrió sus puertas para recibir este evento benéfico, cuyo principal objetivo fue recaudar fondos destinados a fortalecer y ampliar la propuesta educativa que impulsa y difundir el trabajo que se realiza en la Fundación Nuestro Camino.

Con más de 40 años de trayectoria, Fundación Nuestro Camino acompaña a personas con discapacidad intelectual, mayoritariamente personas con Síndrome de Down, promoviendo espacios de desarrollo, aprendizaje, inclusión social e inclusión laboral. Actualmente, más de 80 alumnos forman parte de la institución, muchos de ellos a través de becas que permiten garantizar el acceso y la continuidad educativa.

“Los fondos obtenidos en esta nueva edición serán destinados a continuar mejorando la accesibilidad y los espacios de la institución, fortalecer la infraestructura y sostener el fondo de becas, permitiendo que más niños, jóvenes y adultos puedan acceder y continuar formando parte de la propuesta educativa de Fundación Nuestro Camino”, señalaron desde la organización.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el espacio de testimonios, donde profesionales, familias y empresas compartieron su vínculo y experiencia junto a Nuestro Camino, reflejando el impacto humano y comunitario de la fundación a lo largo de los años.

Participaron de esta instancia Mayté Mier, psicomotricista de la institución y hermana de una alumna; Juan Ignacio Pianalto, alumno de la fundación, junto a su madre Gabriela De Marco; y Victor Paullier, quien compartió la experiencia de Paullier Gestión Patrimonial en materia de inclusión laboral, luego de incorporar a una alumna de la fundación a su equipo de trabajo, en un proceso acompañado y articulado junto a Nuestro Camino.

Desde la organización destacaron especialmente el compromiso de todas las personas, empresas e instituciones que hicieron posible esta segunda edición, reafirmando la importancia de construir redes de apoyo que permitan que Nuestro Camino continúe creciendo y acompañando a cada vez más familias.

Por más información: www.nuestrocamino.edu.uy.