Casmu incorpora un innovador tratamiento para las várices: menos invasivo, menor tiempo de recuperación y mejoría cosmética

Las várices afectan a miles de personas y, aunque muchas veces se consideran un problema únicamente estético, pueden provocar dolor, pesadez en las piernas, hinchazón y un importante deterioro de la calidad de vida. Con el objetivo de ofrecer una alternativa más moderna y confortable para los pacientes, Casmu incorporó la ablación endovenosa por radiofrecuencia para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, convirtiéndose en la primera mutualista del país en brindar esta tecnología a sus usuarios.

La presentación se realizó durante una jornada científica en el Policlínico Central de Casmu, con la participación de especialistas nacionales e internacionales, entre ellos la doctora Fanny Rodríguez Santo, jefa de la Sección de Flebolinfología del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Para el doctor Marcelo Diamant, vicepresidente de Casmu y uno de los impulsores del proyecto, la incorporación de esta técnica representa un paso importante tanto para la institución como para los pacientes.

"Las várices son la patología quirúrgica más frecuente de la humanidad", destacó. "Es una enfermedad con un enorme impacto por su frecuencia y porque, en muchos casos, afecta de forma importante la calidad de vida de quienes la padecen".

Una recuperación que hace la diferencia

A diferencia de la cirugía convencional, la ablación por radiofrecuencia es un procedimiento mínimamente invasivo que permite una recuperación mucho más rápida y confortable.

"La gran diferencia está en el postoperatorio", explicó Diamant. "El paciente sale caminando, tiene mucho menos dolor, menos hematomas y puede reintegrarse a su actividad habitual en pocos días. Es un cambio radical respecto a las técnicas tradicionales".

Por otra parte se sustituyen incisiones por punciones, incluyendo la mas extensa y casi sistematica en las técnicas covencionales (6 cm. promedio por una puncion).

Además del beneficio para la persona, la recuperación más rápida también implica una menor necesidad de certificaciones laborales y un retorno más temprano a las actividades cotidianas.

Si bien en otros países este procedimiento incluso puede realizarse fuera del quirófano, Casmu decidió implementarlo inicialmente manteniendo todas las condiciones de seguridad habituales.

"Vamos a hacerlo en quirófano porque entendemos que es el mejor escenario para comenzar, pero ofreciendo todas las ventajas que tiene esta tecnología para el paciente", señaló el especialista.

Participantes de la jornada médica en Casmu.

Tecnología con respaldo científico

La técnica consiste en introducir un catéter dentro de la vena afectada y aplicar energía de radiofrecuencia para cerrarla desde el interior, evitando la extracción quirúrgica tradicional.

Durante la jornada, los especialistas remarcaron que se trata del procedimiento con mayor evidencia científica para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica y que actualmente constituye uno de los estándares internacionales para esta patología.

La doctora Rosario Amorín, responsable del Servicio de Cirugía Vascular de Casmu, destacó que la incorporación de la radiofrecuencia es el resultado de varios meses de preparación y capacitación del equipo.

"No cambia solamente la tecnología. Lo que cambia es la experiencia del paciente. Vamos a aplicar los estándares internacionales y ofrecer una técnica con la evidencia científica más sólida disponible", afirmó.

También subrayó que el objetivo es seguir avanzando hacia un tratamiento integral de la enfermedad venosa.

"A veces un pequeño cambio puede mejorar muchísimo la calidad de vida de una persona. Esa es la razón por la que decidimos impulsar este proyecto", señaló.

Una apuesta por la innovación

Diamant explicó que la decisión de incorporar esta tecnología responde a una filosofía que el servicio considera fundamental.

"La incorporación de nuevas tecnologías es un imperativo ético. Cuando existe un avance que mejora la atención de los pacientes, hay que buscar la forma de incorporarlo", sostuvo.

En ese sentido, destacó que Casmu resolvió implementar el procedimiento procurando que el acceso fuera lo más equitativo posible. Para Diamant, esta innovación probablemente marque el camino para otras instituciones del país.

"No tengo dudas de que este procedimiento terminará incorporándose en el resto del sistema de salud. Casmu históricamente ha sido pionero en muchas innovaciones y creemos que esta también será una de ellas", afirmó.

Con esta incorporación, la institución suma una nueva alternativa para el tratamiento de una enfermedad muy frecuente, ofreciendo una opción menos invasiva, con menor dolor postoperatorio y una recuperación significativamente más rápida para los pacientes.

