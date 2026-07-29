Cada hogar es una organización: la apuesta de Tu Aliada para profesionalizar el trabajo doméstico

Abrir las puertas de la casa a una persona desconocida y confiarle parte de la dinámica cotidiana del hogar es una de las decisiones más delicadas para las familias. Con esa premisa nació Tu Aliada, una consultora especializada en la búsqueda y evaluación de personal doméstico, niñeras, cuidadores de adultos mayores, cocineras, limpiadoras y otros perfiles vinculados al funcionamiento cotidiano de la casa.

La empresa surgió a partir de una experiencia personal de su directora, la magíster en Psicología Erika Edelman. Madre de tres hijos y con más de 15 años de trayectoria en selección de personal y bienestar organizacional, identificó una necesidad poco atendida que es la de profesionalizar un sector que, hasta hace algunos años, dependía principalmente de recomendaciones de conocidos o agencias de empleo que ofrecían procesos de evaluación más acotados.

“En Uruguay, muchas veces la búsqueda se resuelve a través de referidos o personas de confianza, pero eso no siempre garantiza que el perfil se adapte a las características y a la cultura de cada familia”, explicó.

Para Edelman, precisamente ahí aparece el principal desafío que es entender que cada hogar tiene una dinámica propia y que la selección no puede reducirse únicamente a la experiencia o a las recomendaciones.

La familia como una organización

Uno de los conceptos centrales sobre los que trabaja Tu Aliada consiste en entender que cada hogar tiene dinámicas, rutinas y formas de comunicación propias. “Tenemos que pensar a la familia como una cultura”, sostuvo Edelman. Según explicó, el proceso comienza con un relevamiento detallado para comprender cómo funciona cada hogar, es decir quiénes lo integran, qué responsabilidades tendrá la persona contratada y cuáles son las expectativas de convivencia.

“Hay familias que necesitan apoyo en el cuidado de niños, otras buscan acompañamiento para adolescentes o adultos mayores, y otras requieren una figura que contribuya con la organización general del hogar, así como con tareas de mantenimiento y limpieza. Lo primero que hacemos es escuchar”, afirmó.

Desde esa mirada, el desafío está en lograr una integración exitosa entre dos mundos distintos, y no solo en cubrir una vacante. “Cuando incorporamos a alguien a nuestra casa, también le estamos abriendo nuestro mundo interno. Cada familia tiene una estructura, una forma de comunicarse y momentos de alegría o de tensión. La persona que llega debe adaptarse a esa realidad, y la familia también tiene que aprender a convivir con ella”, señaló.

Servicio de limpieza Foto de banco de imágen

Evaluación psicolaboral y acompañamiento

Uno de los principales diferenciales de la empresa, según Edelman, radica en trasladar herramientas habituales del ámbito empresarial al universo doméstico. El proceso de selección incluye entrevistas en profundidad, verificación exhaustiva de antecedentes y referencias laborales, además de una evaluación psicolaboral realizada por profesionales.

“Lo que buscamos es minimizar los riesgos y elevar las probabilidades de éxito”, explicó la psicóloga. “Puede fallar una selección, porque trabajamos con personas, pero aplicamos la rigurosidad del mundo organizacional para reducir al máximo las posibilidades de fracaso”.

A partir de ese análisis, la consultora presenta una terna de candidatos acompañada de informes y material audiovisual para facilitar la decisión de las familias. Sin embargo, Edelman asegura que el principal diferencial aparece después de la contratación. “El acompañamiento durante todo el proceso fue algo que, como mamá, no tuve y necesité mucho. A veces una selección no funciona y la gran frustración es no saber cómo seguir”, comentó.

Por eso, la empresa mantiene un seguimiento posterior e incluso capacita a las trabajadoras según las características específicas de cada hogar y la etapa de desarrollo de niños o adultos mayores.

El desafío de construir confianza

La principal preocupación que manifiestan las familias, según la especialista, es una pregunta tan simple como compleja: “¿Esta persona me va a funcionar?”. La incertidumbre no responde únicamente a cuestiones laborales, sino también a la dificultad de delegar el cuidado de hijos, padres o aspectos íntimos de la vida cotidiana.

“Uno empieza desconfiando, no por la persona en sí, sino por el mero hecho de soltar algo tan preciado”, reflexionó Edelman. En ese sentido, sostuvo que la confianza se construye gradualmente y que la tarea de la consultora consiste en facilitar ese proceso para ambas partes.

Tratamos de generar una sinergia entre la familia y la persona que se incorpora al hogar. Cuando se produce ese ajuste y ambas partes se sienten cómodas, todo empieza a fluir

Servicio de niñera Foto: Banco de imágenes

Nuevas demandas y expansión nacional

Actualmente, Tu Aliada cuenta con una base de datos dinámica integrada por más de 2.000 personas de distintos perfiles y edades. Aunque el cuidado de niños y adultos mayores continúa siendo una de las principales demandas, la empresa observa cambios en las necesidades de los hogares. Cada vez son más frecuentes las solicitudes vinculadas a la organización integral de la casa, como por ejemplo, preparación de viandas, coordinación de rutinas y apoyo logístico para familias con jornadas laborales exigentes.

“Las madres y los padres están cada vez más demandados laboralmente, y por eso es tan importante la confianza y entender que también necesitamos delegar”, explicó.

La consultora también detectó un aumento de postulaciones provenientes del interior del país y el interés creciente de personas jubiladas que desean mantenerse activas laboralmente.

De cara al futuro, la empresa proyecta profundizar su presencia a nivel nacional e incorporar nuevas herramientas tecnológicas para la capacitación del personal. A eso se suma la próxima implementación de un esquema de tercerización para tareas puntuales, en el que el personal permanecerá en la nómina de Tu Aliada y las familias podrán delegar también los aspectos administrativos de la contratación.