BYD inaugura su primer Mall Store en Uruguay y apuesta por un nuevo formato comercial

BYD dio un paso inédito en el mercado automotor uruguayo con la inauguración de su primer mall store dentro de un centro comercial, una apuesta que marca un hito tanto para la marca como para la industria local. El nuevo showroom abrió sus puertas en Punta Carretas Shopping y se convirtió en el primero de este tipo en Uruguay, además de ser presentado como el local más impactante de BYD en América Latina.

El espacio fue desarrollado por Sadar, representante oficial de la marca en el país, y demandó una inversión superior al millón de dólares. Su concepción responde a un cambio en la forma de acercar la movilidad eléctrica al consumidor, integrando el universo automotriz a un espacio de circulación constante de personas y consumo diario.

“Estamos inaugurando el primer showroom de BYD dentro de un mall, en el shopping más emblemático de Montevideo. Para eso tuvimos que diseñar un formato adaptado a cómo el consumidor interactúa dentro de un shopping, y eso es lo más innovador del proyecto”, señaló Santiago Guelfi, director de Sadar y representante de BYD en Uruguay.

Inauguración de Mall Store de BYD en Punta Carretas Shopping

Un concesionario 360 dentro del shopping

El mall store cuenta con acceso tanto desde el interior del shopping como desde la calle Víctor Soliño, y fue diseñado para ofrecer una experiencia integral. A diferencia de un showroom tradicional, el espacio permite centralizar todo el proceso de compra y posventa en un solo lugar.

“Este es un concesionario 360: el cliente puede tasar su vehículo usado, acceder a financiación, realizar un test drive y contar con el respaldo de nuestro servicio de mantenimiento. La idea es que pueda hacer todo y vivir la experiencia BYD en un solo lugar”, explicó Guelfi.

La propuesta combina diseño, tecnología y una puesta en escena pensada para destacar el confort y la innovación de los modelos eléctricos de la marca, con un equipo comercial especialmente capacitado para asesorar sobre este tipo de movilidad.

Fachada del nuevo mall store de BYD ubicado en Punta Carretas Shopping

Un espacio para acercar la movilidad eléctrica

Más allá del impacto visual, el nuevo local fue concebido como una herramienta clave para acompañar el proceso de adopción de la movilidad eléctrica en Uruguay. En un entorno menos rígido que el de un concesionario tradicional, la marca busca generar un vínculo más cercano con potenciales clientes y usuarios.

“Este es el lugar para derribar barreras. En un entorno más relajado, los clientes tienen tiempo para escuchar, probar, interactuar con el vehículo eléctrico y entender si realmente es para ellos. En eso nos hemos especializado”, afirmó el ejecutivo.

Este enfoque le permite a BYD responder dudas frecuentes, realizar demostraciones prácticas, incluidos test drives y cargadores, y acompañar al cliente en todo el proceso de decisión.

Rincón del nuevo mall store de BYD en Punta Carretas Shopping

Proyección regional y agenda de verano La inauguración del mall store se complementa con una agenda de activaciones que refuerza la presencia de BYD durante la temporada veraniega. Desde el 26 de diciembre, la marca puso en marcha un test drive center en Manantiales, con un espacio de 2.000 metros cuadrados dedicado a exhibición y pruebas dinámicas. Con el apoyo de BYD Argentina y BYD Brasil, esta iniciativa permitirá mostrar en Uruguay modelos que hasta ahora solo se conocían a través de lanzamientos internacionales, consolidando al país como un punto de referencia regional durante el verano.



Una apuesta al futuro

Con esta apertura, la marca refuerza su estrategia de crecimiento en Uruguay y su posicionamiento como actor clave en el desarrollo de una movilidad más sostenible, apostando por formatos innovadores y una mayor cercanía con el público.

“Hoy BYD abre su mall store más moderno e impactante de América Latina. No estamos despidiendo 2025: estamos inaugurando 2026, porque es una marca que apuesta al futuro, a las nuevas tecnologías y a la movilidad verde”, concluyó Guelfi.