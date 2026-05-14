BBVA se une a la nueva compañía de OpenAI para acelerar la transformación de las empresas con IA

OpenAI Deployment Company, que ha logrado una financiación total de más de 4.000 millones de dólares, ofrecerá servicios para facilitar el despliegue de la inteligencia artificial en las empresas.

La nueva compañía nace para resolver el gran reto al que se enfrentan muchas grandes empresas, que ya tienen acceso a las tecnologías de inteligencia artificial muy avanzadas, pero que ahora tratan de desplegar soluciones transversales a toda la organización en procesos altamente complejos para los que es difícil encontrar socios expertos y talento cualificado.

OpenAI Deployment Company está especializada en ayudar a grandes organizaciones a desplegar sistemas avanzados de inteligencia artificial en procesos críticos de negocio. Para ello, integrará a sus ingenieros dentro de las compañías para ayudarles a construir sistemas fiables de IA directamente en sus flujos de trabajo, herramientas, controles y procesos de negocio y acelerar la adopción de la IA a escala. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a lograr un cambio operativo sostenido, utilizando los modelos y productos de OpenAI.

OpenAI es el socio mayoritario y mantiene el control de OpenAI Deployment Company, que ha encontrado el apoyo de inversores como TPG, Advent, Bain Capital y Brookfield, además de BBVA. Estos socios aportan capacidad operativa, experiencia en transformación, relaciones con clientes y capacidad de implementación.

BBVA es un cliente de referencia para OpenAI desde la firma de la alianza estratégica a finales de 2025. Ambas empresas están colaborando estrechamente en el desarrollo de productos y aprendiendo mutuamente de los retos del despliegue de las soluciones de IA en todo el banco y en la creación de una arquitectura global preparada para trabajar con agentes.

La colaboración entre BBVA y OpenAI está demostrando cómo una relación estrecha, basada en cocreación, desarrollo conjunto e implementación práctica, puede acelerar la transformación de una gran organización. OpenAI Deployment Company aspira precisamente a extender ese tipo de capacidades de despliegue y transformación a un conjunto más amplio de compañías e industrias.