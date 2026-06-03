Banque Heritage realizó un encuentro empresarial sobre geopolítica y estrategia internacional

La actividad reunió a empresarios y referentes del ámbito corporativo para reflexionar sobre el actual contexto internacional, marcado por crecientes desafíos geopolíticos, cambios en las dinámicas del comercio global y nuevos escenarios de riesgo e incertidumbre.

Durante la presentación, Bartesaghi abordó el impacto de las transformaciones globales en Uruguay, analizando oportunidades, vulnerabilidades y estrategias para que las empresas puedan posicionarse y adaptarse en un entorno cada vez más complejo y cambiante.

Desde Banque Heritage destacaron la importancia de generar espacios de intercambio y análisis sobre tendencias globales que contribuyan a la toma de decisiones y al fortalecimiento del ecosistema empresarial uruguayo.

“El entendimiento del contexto internacional es hoy un factor clave para anticiparse a los cambios y acompañar estratégicamente a empresas e inversores”, señalaron desde la institución financiera.

La jornada finalizó con un espacio de intercambio.

Alberto Piñeiro, Patricia Feder, José Perrier.

Gabriel Murara, Diego Nogueira, Bruno Ponzoni, Nicolás Pérez del Castillo, Pablo Muró.

Gustavo Monteserín, Analía Morossi, Lorena Prigue, Bruno Ponzoni.