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El País Negocios Empresas

Banque Heritage realizó un encuentro empresarial sobre geopolítica y estrategia internacional

Conferencia del Dr. Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, bajo el título “Nuevas estrategias para un mundo en transformación”.

03/06/2026, 15:57
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De Banque Heritage: gerente Banca Empresa, Pablo Muró; gerente general, Alejandro Suzacq; gerente de Marketing, Productos y Sostenibilidad, Carolina Bellenda, con el speaker Ignacio Bartesaghi.
De Banque Heritage: gerente Banca Empresa, Pablo Muró; gerente general, Alejandro Suzacq; gerente de Marketing, Productos y Sostenibilidad, Carolina Bellenda, con el speaker Ignacio Bartesaghi.

La actividad reunió a empresarios y referentes del ámbito corporativo para reflexionar sobre el actual contexto internacional, marcado por crecientes desafíos geopolíticos, cambios en las dinámicas del comercio global y nuevos escenarios de riesgo e incertidumbre.

Durante la presentación, Bartesaghi abordó el impacto de las transformaciones globales en Uruguay, analizando oportunidades, vulnerabilidades y estrategias para que las empresas puedan posicionarse y adaptarse en un entorno cada vez más complejo y cambiante.

Desde Banque Heritage destacaron la importancia de generar espacios de intercambio y análisis sobre tendencias globales que contribuyan a la toma de decisiones y al fortalecimiento del ecosistema empresarial uruguayo.

“El entendimiento del contexto internacional es hoy un factor clave para anticiparse a los cambios y acompañar estratégicamente a empresas e inversores”, señalaron desde la institución financiera.

La jornada finalizó con un espacio de intercambio.

Alberto Piñeiro, Patricia Feder, José Perrier.
Alberto Piñeiro, Patricia Feder, José Perrier.
Gabriel Murara, Diego Nogueira, Bruno Ponzoni, Nicolás Pérez del Castillo, Pablo Muró.
Gabriel Murara, Diego Nogueira, Bruno Ponzoni, Nicolás Pérez del Castillo, Pablo Muró.
Gustavo Monteserín, Analía Morossi, Lorena Prigue, Bruno Ponzoni.
Gustavo Monteserín, Analía Morossi, Lorena Prigue, Bruno Ponzoni.
Virginia Tarragó, Elena Golubchin, Andrew Cooper.
Virginia Tarragó, Elena Golubchin, Andrew Cooper.

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