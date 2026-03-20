Banco República relanza el acuerdo como corredor de seguros del BSE desde la Expoactiva Nacional



Álvaro García y Marcos Otheguy, presidentes del BROU y del BSE respectivamente.





Con la presencia del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el directorio del Banco República inauguró el stand en la ExpoActiva, junto a las autoridades de la Asociación Rural de Soriano, representantes de las gremiales agropecuarias, clientes y medios de prensa.

Posterior al mismo, el Banco República se reunió con autoridades del Banco de Seguros del Estado (BSE) para realizar el relanzamiento del acuerdo entre ambos organismos, que permite al Banco operar como corredor de seguros.

Esto permite al Banco República ofrecer una atención integral, es decir, cuando un cliente requiere para completar el proceso de desembolso del crédito la contratación de un seguro sobre su vehículo y/o maquinaria, el ejecutivo a cargo puede ofrecer y vender el seguro.

De esta forma, el Banco República continúa buscando nuevas formas de facilitar y agilizar sus procesos para el cliente.

