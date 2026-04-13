Banco Central del Uruguay autorizó a Puente a operar como Administradora de Fondos de Inversión

Puente planea lanzar un fondo de inversión en moneda local con respaldo en instrumentos de deuda pública y liquidez inmediata. Una solución pensada para personas, empresas e instituciones que busquen rendimiento sin resignar liquidez

"Uruguay tiene un gran potencial de crecimiento en fondos de inversión y en Puente queremos ser protagonista de ese crecimiento. Esta nueva licencia nos permite ampliar la oferta de productos de inversión para personas y empresas", señaló Federico Tomasevich, presidente de la empresa.



Por su parte, Ignacio de Castro, Country CEO de Puente Uruguay, expresó: "Nuestro compromiso es estar cerca de los clientes y ofrecerles cada vez más y mejores opciones para gestionar su patrimonio. Con esta incorporación, podremos acompañarlos con soluciones tanto para optimizar excedentes de caja como para canalizar ahorros de manera sencilla".

Puente es una entidad latinoamericana de gestión patrimonial y mercado de capitales, con presencia en América y Europa. Brinda servicio a más de 35.000 clientes y gestiona activos por aproximadamente US$5.000 millones.

