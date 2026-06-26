Arcos Dorados crece de forma sostenible y apuesta por el empleo juvenil y el desarrollo local

A 35 años de su desembarco en Uruguay, Arcos Dorados —que opera la marca McDonald’s en Uruguay y en 20 países de América Latina y el Caribe— sigue expandiéndose y se moderniza, incorporando sostenibilidad, eficiencia y formación laboral como parte central de sus operaciones. El aniversario encuentra a la empresa con 35 restaurantes en el país, más de 3.000 colaboradores y un plan para abrir cuatro nuevos locales en los próximos meses, además de avanzar con remodelaciones de sucursales existentes.

Según la compañía, cada nueva apertura supone una inversión relevante y la creación de alrededor de 100 puestos de trabajo por restaurante, un dato que coloca en el centro de su narrativa: la de seguir funcionando como puerta de entrada al empleo formal para jóvenes.

«Cumplir 35 años en Uruguay es mucho más que un aniversario. Significa que hemos crecido junto al país desde aquel primer restaurante que abrimos en Montevideo Shopping en 1991», dijo Paula Espasandín, jefa de Comunicaciones de Arcos Dorados Uruguay. Según señaló, en estas tres décadas y media la compañía generó más de 35.000 oportunidades laborales en el mercado local y hoy atraviesa una nueva etapa de expansión.

Expansión con sello “Plan Celeste”

El plan de aperturas y modernizaciones forma parte de lo que la empresa denomina «Plan Celeste», una hoja de ruta local que combina crecimiento comercial con renovación de la infraestructura. En ese sentido, se incorporan sistemas de recolección de agua de lluvia, paneles solares, iluminación LED, separación de residuos, recuperación de aceite usado para biodiésel y medidas de eficiencia energética, entre otras.

A escala regional, Arcos Dorados anunció que cumplió y superó los objetivos ambientales asumidos en el marco de su Sustainability-Linked Bond (SLB), un bono cuya tasa de interés está atada al desempeño de la compañía en materia de reducción de emisiones. Los resultados muestran una reducción de 26,5% en las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones directas, cuando la meta comprometida era de 15%, y una baja de 16,1% en la cadena de valor, por encima del objetivo de 10%.

Para Arcos Dorados, lo anterior muestra que la sostenibilidad puede y debe operar como parte del negocio. La compañía venía de un ciclo de crecimiento fuerte —con más de 300 restaurantes abiertos en la región desde la emisión del bono— y, aun así, logró reducir su huella de carbono por encima de las metas originalmente pactadas. Espasandín señaló que los próximos pasos serán incorporar nuevas tecnologías de eficiencia energética, fortalecer la gestión de emisiones junto a proveedores, y seguir midiendo y comunicando avances con criterios de transparencia.

En cuanto al último punto, puso como ejemplo el programa Puertas Abiertas, que permite a consumidores, instituciones y otros actores visitar las cocinas para conocer procesos, estándares de calidad y trazabilidad. Solo en 2025 —según la empresa— 18.830 personas participaron de esos recorridos en Uruguay.

La reducción de emisiones, los restaurantes sostenibles, la empleabilidad juvenil, la diversidad y el abastecimiento responsable se ordenan bajo Receta del Futuro, la estrategia socioambiental de Arcos Dorados. Allí conviven seis ejes: empleo joven, diversidad e inclusión, familia y bienestar, abastecimiento sustentable, cambio climático y economía circular. La empresa destaca la instalación de tecnologías para optimizar el consumo de agua y energía, el uso de aires acondicionados de alta eficiencia, la maximización de la luz natural y la implementación de sistemas de reutilización de agua para riego o limpieza. A su vez, el foco está puesto en acompañar a proveedores para reducir emisiones y promover prácticas más sostenibles a lo largo de toda la cadena.

Paula Espasandín, jefa de Comunicaciones de Arcos Dorados. Foto: Arcos Dorados Uruguay.

Empleo joven, formación y marca empleadora

Otro frente de Arcos Dorados en Uruguay es el de la marca empleadora. La empresa fue elegida por segundo año consecutivo como la mejor empresa para trabajar en Uruguay dentro del segmento de compañías de más de 301 empleados, según el ranking de Great Place to Work. También figura en los rankings de Merco entre las empresas mejor valoradas de su categoría.

Según Espasandín, los colaboradores destacan el ambiente de trabajo, las posibilidades de desarrollo y la cercanía del liderazgo. La empresa también pone énfasis en el hecho de que el 74% del equipo gerencial está integrado por mujeres y en su capacidad para ofrecer horarios flexibles a jóvenes que estudian y trabajan.

Ese componente de formación se refuerza a partir de la alianza con Inefop para lanzar un curso de formación dual de seis meses, con clases presenciales y prácticas en restaurantes. La propuesta se suma a MCampus Comunidad, la plataforma educativa gratuita desarrollada por Arcos Dorados junto a Hamburger University, donde ofrecen cursos virtuales en áreas como marketing digital, atención al cliente, emprendimiento y finanzas personales.

De esta manera, Arcos Dorados alza su voz en conversaciones que exceden el menú: empleo juvenil, sostenibilidad y desarrollo local. La expansión prevista para este año, el cumplimiento de las metas ambientales del SLB, la modernización de la red de restaurantes y la insistencia en el empleo joven forman parte de esa misma construcción.