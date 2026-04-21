«Aprendemos Juntos», voces de alto impacto que inspiran estrenò en Uruguay la ediciòn 2026

Felicidad, familia, amistad, bienestar, humor fueron el hilo conductor de las charlas de Casciari y Tarragona, que marcaron el comienzo de una nueva edición de Aprendemos Juntos, la iniciativa global que promueve la educación, el bienestar y el desarrollo personal a través de contenidos inspiradores y de alto impacto.

«Es muy emocionante poder acercar este proyecto a la comunidad. Nuestro objetivo es que quienes participen sientan que forman parte de algo único, manteniendo intacta la esencia de Aprendemos Juntos», expresó el presidente ejecutivo de BBVA Uruguay, Franco Cinquegrana, durante la inauguración de la actividad que contó con la conducción de Gonzalo Madrid, uno de los impulsores de la iniciativa.

La institución financiera reunió en el Club Uruguay a clientes e invitados en un encuentro pensado para detenerse, escuchar y reflexionar, con la especial participación de Tarragona y Casciari.

BRÚJULA

Como especialista en psicología positiva, Tarragona hizo un llamado a vivir con plenitud, donde el encuentro con las demás personas es importante para ser feliz.

A partir de cultivar relaciones personales de calidad a lo largo del tiempo, en el ámbito familiar, en reuniones con amigos así como el simple encuentro social, es posible alcanzar la felicidad, entendida no solo como placer, sino como una vida plena, virtuosa y equilibrada.

Distintos estudios internacionales, apuntó la especialista, demuestran que a la gente que le va mejor es aquella que se apoya en las relaciones con su familia, con sus amigos y con la comunidad.

Para Tarragona, existe una brújula que marca el camino hacia la felicidad, a partir de cuatro conceptos clave: positividad, aprecio, curiosidad y bondad. Estas cualidades permiten entender la felicidad como una forma de existencia e interacción con otros, donde la persona percibe que contribuye al entorno y tiene además la capacidad de apreciar, atender y mejorar las experiencias positivas de la vida, de modo de disfrutar plenamente del momento presente, explicó la piscóloga.

Tampoco hay que pasar por alto la creatividad, la curiosidad, la apertura mental, el juicio crítico y el amor por el aprendizaje, agregó Tarragona desde su experiencia profesional, para finalizar destacando que la generosidad y el agradecimiento producen neurotransmisores como la dopamina y oxitocina, con impacto directo en la salud mental.

APRENDIZAJE

Más adelante habló Casciari, un escritor reconocido por su estilo cercano y emotivo. En su reconocido relató ha logrado transformar experiencias cotidianas en historias universales. A través del humor, la memoria y la narración oral, el autor desafío en la apertura de la edición 2026 de Aprendamos Juntos a reflexionar sobre la vida, los vínculos y las pequeñas relaciones que se esconden en el día a día, aunque logran dejar un aprendizaje.

Bajo el título «Desconocidos que te cambian la vida», la charla del escritor tuvo la capacidad de generar empatía detrás de cada situación cotidiana. Casciari puso en valor el poder de las historias para comprender la esencia de quienes somos.

COMUNIDAD

Creado en 2018, el proyecto promueve la educación, el bienestar y el desarrollo personal a través de contenidos inspiradores y de alto impacto. Con una comunidad formada por más de 11 millones de personas, y superando los 5.000 millones de visualizaciones, sus contenidos demuestras semana a semana el de aprender, de seguir creciendo y de dedicar tiempo a la pausa y la reflexión.

Tras el reciente encuentro celebrado en el Club Uruguay, Aprendemos Juntos en los próximos meses seguirá de gira recorriendo las principales ciudades de España, Argentina, Colombia, México y Perú, en compañía de algunos de sus destacados protagonistas. Desde BBVA destacan que iniciativas como Aprendemos Juntos reflejan una manera de entender su vínculo con la sociedad: acompañar no solo en lo financiero, sino también en aquello que impulsa el desarrollo personal y colectivo.