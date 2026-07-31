"Alquimia" llega al Sodre en una función solidaria a beneficio de Cimientos Uruguay

La música y la solidaridad volverán a encontrarse el próximo 31 de agosto, cuando el espectáculo "Alquimia" desembarque en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre en una función especial a beneficio de Cimientos Uruguay, organización que desde hace más de una década trabaja para que adolescentes de contextos vulnerables puedan completar la educación media y construir un proyecto de vida con más oportunidades.

El concierto reunirá sobre el escenario a Alejandro Spuntone (ex La Trampa), Guzmán Mendaro (Hereford) y Mariano Martínez (ex Attaque 77), tres referentes del rock rioplatense que compartirán un repertorio integrado por canciones propias, reversiones de las bandas que marcaron sus trayectorias y clásicos de distintas generaciones. Como invitada especial participará Valeria Lynch, una de las artistas más reconocidas de la música latinoamericana.

"Alquimia" nació de la amistad y el recorrido compartido entre los tres músicos. Aunque se conocen desde hace más de dos décadas, fue un reencuentro años después el que dio origen al proyecto, a partir de una nueva versión de una canción del dúo Spuntone-Mendaro interpretada por los tres.

"Es un proyecto que surge de la amistad, la admiración y el respeto que tenemos por nuestras músicas", explicó Mendaro. "Se gestó una propuesta en la que cantamos los tres, algo que nos diferencia y que terminó construyendo un sonido muy personal y cálido".

Después de presentarse en distintos escenarios del país y la región, el trío llegará al Sodre con un espectáculo especialmente pensado para ese espacio.

"Va a haber algunas cosas nuevas que vamos a estrenar ahí y creo que el público se va a llevar una grata sorpresa", adelantó el músico.

Durante el concierto, Spuntone, Mendaro y Martínez alternarán guitarras acústicas, eléctricas y de doce cuerdas, además de mandolina, bombo y pandereta. La formación se completará con Rodrigo Trobo en batería y Checo Anselmi en bajo.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la participación de Valeria Lynch.

"Buscamos tres momentos en los que ella se sintiera cómoda y donde pudiera sorprender con lo que va a hacer", señaló Mendaro.

Más allá del aspecto artístico, el músico destacó el valor de participar en una propuesta solidaria.

"Estar en sintonía con estas causas siempre ha sido una parte muy importante de nuestro camino. Lo que hace Cimientos es impresionante y muy necesario para que muchos jóvenes puedan continuar estudiando. Para nosotros fue un honor que nos convocaran para formar parte de esta iniciativa", afirmó.

Mucho más que una beca

Será el cuarto año consecutivo en que Cimientos Uruguay impulse un concierto solidario para financiar sus programas de acompañamiento educativo.

"Cada año buscamos artistas que, además de su calidad musical, se sientan genuinamente identificados con nuestra causa. Ese proceso lleva mucho tiempo y nunca es casual", explicó la directora ejecutiva de la organización, Emilia Zanchetta.

Como parte de esa preparación, los integrantes de Alquimia participaron semanas atrás de un encuentro con estudiantes que acompaña Cimientos, donde compartieron sus historias de vida y conversaron sobre perseverancia, esfuerzo y superación.

"Nos sentimos profundamente honrados de que hayan aceptado este desafío y de que también hayan querido compartir su experiencia con nuestros jóvenes. Escuchar de primera mano los obstáculos que atravesaron para llegar hasta donde están fue muy inspirador para ellos", sostuvo Emilia Zanchetta.

Desde 2012, Cimientos Uruguay ha acompañado las trayectorias educativas de más de 600 adolescentes a través de su programa Futuros Egresados, que promueve la permanencia y el egreso de la educación media pública mediante un acompañamiento personalizado centrado en el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Actualmente, la organización trabaja junto a centros educativos públicos de Montevideo, Canelones y Maldonado, donde un equipo de psicólogas y educadoras sociales acompaña durante todo el año a 240 estudiantes. Cada joven cuenta con un seguimiento individual que involucra también a su familia o referente adulto y al propio centro educativo, fortaleciendo habilidades como la organización, la autonomía, la autoestima, la perseverancia y la construcción de vínculos, competencias fundamentales para sostener la trayectoria educativa y proyectar su futuro.

Ese acompañamiento se complementa con una beca económica mensual destinada a remover obstáculos concretos que pueden poner en riesgo la continuidad educativa, financiando necesidades como materiales de estudio, conectividad, lentes, transporte y otros recursos indispensables para que los estudiantes puedan continuar aprendiendo.

Además del trabajo directo con los jóvenes, Cimientos desarrolla desde 2021 un programa de formación para equipos educativos que brinda herramientas para incorporar el desarrollo de habilidades socioemocionales en las prácticas de enseñanza. La propuesta ya alcanzó a más de 300 docentes de distintos departamentos del país.

Para Emilia Zanchetta, el concierto representa mucho más que una instancia de recaudación.

"El espectáculo aporta el 25% de los ingresos anuales de la organización. Es fundamental para sostener el acompañamiento que realizamos durante todo el año y seguir llegando a más jóvenes. Detrás de ese trabajo hay un equipo de 13 personas profundamente comprometidas con cada estudiante y con la convicción de que la educación transforma vidas", afirmó.

La directora ejecutiva también destacó el impacto que tiene el evento para visibilizar una problemática que continúa siendo un desafío para el país.

"Estos conciertos nos permiten acercar nuestra misión a nuevas personas y generar conciencia sobre la importancia de que más adolescentes puedan terminar la educación media. Cada entrada es una oportunidad para que un joven tenga más herramientas para construir su futuro", concluyó.

El espectáculo comenzará a las 20.00 horas, tendrá como banda invitada a Benteveo y cuenta con el apoyo de Aeropuertos Uruguay. Las entradas se encuentran a la venta a través de Tickantel (tickantel.com.uy), así como en la boletería del teatro y en locales de RedPagos y Abitab.

Para conocer más sobre Cimientos, se puede visitar su sitio web: uy.cimientos.org