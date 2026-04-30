Acuerdo para reducir huella de carbono en cadena láctea: compromiso de Nestlé y Conaprole con la sostenibilidad

El proyecto consiste en la plantación de especies arbóreas seleccionadas en los tambos de los socios cooperativistas de Conaprole. Estos árboles actuarán como sumideros naturales de carbono, capturando gases de efecto invernadero y ayudando a reducir el impacto ambiental de los ingredientes lácteos que Nestlé adquiere de Conaprole. Más de 40 productores participan en esta fase inicial, con expectativas de que más se sumen a iniciativas similares en los próximos años. La iniciativa es financiada conjuntamente por Nestlé, Conaprole y los productores participantes. Además, los tambos se beneficiarán del acceso al conocimiento más actualizado y a las mejores prácticas en agricultura sostenible.

POSICIONAMIENTO

La elección de Uruguay para implementar la iniciativa surge a partir del reconocimiento como uno de los países más sostenibles del mundo y se destaca como líder en producción lechera sustentable. Un estudio realizado por AgResearch (Nueva Zelanda) concluyó que Uruguay tiene una de las huellas de carbono más bajas por litro de leche producido a nivel mundial, reforzando su papel como proveedor estratégico para cadenas de valor más sostenibles.

Nestlé es la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo, con operaciones en 186 países y un firme compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización de su cadena de suministro. En 2020 la empresa publicó su Nestlé Net Zero Roadmapé, una estrategia integral para reducir las emisiones en todas sus operaciones. Aproximadamente el 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Nestlé corresponden al Alcance 3 (generadas fuera de las operaciones directas de la empresa), siendo los ingredientes de origen lácteo y ganadero el mayor contribuyente individual, representando el 30% del total de emisiones. Nestlé se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEI en un 30% para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050.

LIDERAZGO

Conaprole es el principal exportador de productos lácteos de América del Sur, con presencia en más de 70 países. La empresa es reconocida por la alta calidad de sus productos, sus sólidos sistemas de trazabilidad y su compromiso con la sostenibilidad. En esa línea, Gabriel Valdés, CEO de Conaprole, expresó: “La estrategia de sostenibilidad de Conaprole está impulsada por su programa Tambo Sustentable, que promueve prácticas agrícolas sostenibles como los sistemas de gestión de efluentes, iniciativas de reducción de emisiones, modelos de economía circular, reducción del uso de plásticos y plantación de árboles. Uno de los principales objetivos del programa es reducir las emisiones de sus operaciones en un 15% para 2030. Actualmente, la huella de carbono es de 0,88 kg de CO₂ por kg de leche corregida por grasa y proteína (FPCM, por sus siglas en inglés), en línea con el roadmap de sostenibilidad de Conaprole”.