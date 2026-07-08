Acodike Supergás sorteó el primer auto 0 km de su promoción por los 70 años

El sorteo se llevó a cabo el martes 7 de julio y marcó un nuevo hito de una promoción que continúa premiando a clientes de todo el país. Los dos vehículos restantes se sortearán el 4 de agosto y el 1.º de setiembre, por lo que quienes sigan registrando códigos aún tienen la posibilidad de convertirse en los próximos ganadores.

La promoción, vigente hasta el 31 de agosto de 2026, contempla un total de 140 premios, entre ellos los tres automóviles, además de estufas, cocinas, hornos a supergás, recargas y envases. Para participar, los clientes deben registrar el código impreso en el precinto de seguridad de las garrafas doradas de 13 kilos. El registro puede realizarse a través del sitio web de Acodike o enviando el código por WhatsApp al 093 54 70 70.

Además de los tres automóviles, durante toda la vigencia de la campaña continúan realizándose sorteos semanales y mensuales de los demás premios. Cada nuevo código registrado representa una nueva oportunidad de ganar, por lo que quienes participen de forma continua incrementan sus posibilidades de resultar favorecidos.

Desde su lanzamiento, la promoción ha generado una importante repercusión y cuenta con una campaña de comunicación de alcance nacional. La iniciativa forma parte de las celebraciones por los 70 años de Acodike Supergás, una empresa que ha acompañado a generaciones de uruguayos llevando energía a hogares, comercios e industrias de todo el territorio nacional. Con esta acción aniversario, la compañía agradece la confianza de sus clientes y celebra siete décadas de trayectoria premiando a quienes la eligen día a día.