Abitab expuso en Madrid sobre el avance de la identidad digital hacia el modelo de wallet

En el marco de la Cumbre Preministerial sobre Gobernanza Digital que se llevó a cabo en Madrid, España, y que reunió a ministros de Justicia, magistrados, fiscales, expertos en ciberseguridad y referentes del ámbito jurídico y tecnológico de Iberoamérica y Europa, Abitab participó del debate internacional sobre el futuro de la identidad digital y su evolución hacia modelos de billetera digital (wallet), alineados con el nuevo estándar europeo eIDAS 2.0.

Durante el panel sobre justicia digital y gobernanza, representantes de distintos países analizaron cómo los Estados deben fortalecer su infraestructura digital para que no solo permita autenticaciones y firmas electrónicas, sino también nuevas formas de gestionar y validar identidades de manera más simple, segura y eficiente.

Nuevo capítulo para la identidad digital

Las wallets impulsadas bajo el marco eIDAS 2.0 permiten que los ciudadanos gestionen sus credenciales de identidad de forma digital, segura y estandarizada.

Eso significa que una persona podría almacenar en una aplicación sus documentos de identidad —como la cédula o el pasaporte— junto con otros atributos oficiales verificables, por ejemplo la libreta de conducir o títulos académicos.

El concepto central es que el usuario tenga el control sobre su información y pueda compartir únicamente lo necesario en cada situación. Si solo se requiere acreditar mayoría de edad, bastará con validar ese atributo específico, sin exponer otros datos personales.

Según expresó Abitab, este enfoque “simplifica trámites, reduce fricciones y fortalece la protección de datos personales”.

Para Abitab, la adopción de un modelo de billetera digital alineado con estándares internacionales representa una oportunidad para Uruguay.

Respaldo legal

Para que una wallet funcione a nivel nacional, es necesario que los documentos digitales tengan respaldo legal y el mismo reconocimiento que sus equivalentes físicos. El modelo prevé que las credenciales digitales sean emitidas por organismos habilitados, como ocurre hoy con los documentos tradicionales, y que existan prestadores de servicios de confianza regulados y auditados que garanticen la correcta validación de la identidad.

Más que crear un sistema nuevo desde cero, explica la empresa, se trata de evolucionar el modelo actual, ampliando sus capacidades y adaptándolo a estándares internacionales.

Uruguay ya cuenta con una base normativa sólida en materia de identidad digital y servicios de confianza, sustentada en el Decreto N° 70/018 y en el marco legal vinculado a la firma electrónica avanzada.

El ecosistema actual, que reúne a cerca de un millón y medio de usuarios y utiliza mecanismos como la firma electrónica y el sellado de tiempo, constituye una plataforma sobre la cual puede construirse esta nueva etapa. En este sentido, sostiene Abitab, la wallet puede entenderse como una evolución del modelo vigente desde 2018, ampliando sus casos de uso y su alcance.

De acuerdo a la empresa, un punto clave para lograr adopción masiva es que la utilización de identidades verificables no implique costos para el ciudadano en su uso cotidiano ni en procesos presenciales. “En este esquema, el Estado mantiene su rol como regulador y emisor de credenciales, mientras que los prestadores de servicios de confianza gestionan y operan la infraestructura tecnológica”, expresan desde Abitab.

La tecnología necesaria para este salto no parte de cero. Abitab ya opera dentro de un modelo público-privado consolidado en identidad digital, lo que permitiría evolucionar hacia un esquema de wallet aprovechando la infraestructura existente y sin trasladar costos al usuario final.

Además, esta evolución permitiría integrar de manera natural la identidad digital con otros servicios digitales, como autenticación frente a portales públicos y privados, firma electrónica y servicios financieros, ampliando el ecosistema sin modificar la lógica de acceso ciudadano.

Abitab participó del panel sobre justicia digital y gobernanza.

Un salto estratégico para Uruguay

Para Abitab, la adopción de un modelo de wallet alineado con estándares internacionales representa una oportunidad estratégica para Uruguay.

Según afirman, este paso fortalecería la confianza digital, modernizaría los servicios públicos y consolidaría la integración entre el sector público y privado, manteniendo al país en una posición de referencia regional en identidad digital y gobierno electrónico.

La discusión en Madrid, anunció Abitab, confirmó que la próxima etapa ya está en marcha. El desafío ahora, sostienen, “es cómo dar ese paso de forma coordinada, sostenible y centrada en el ciudadano”.