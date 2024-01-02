El petróleo cerró el año con caída del 10,32%
Los recortes en la producción anunciados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) influyeron en las variaciones registradas.
El precio del barril de petróleo Brent, para entrega en marzo, cerró el viernes en el mercado de futuros de Londres con una caída del 10,32%, respecto a su precio al final del año anterior, debido a un nuevo descenso en la última negociación.
El crudo de referencia para Ancap, concluyó esa jornada en US$ 77,04 frente a los US$ 85,91 que costaba el Brent para marzo de 2023 el pasado 30 de diciembre, última sesión de 2022. En total, supone una caída de US$ 8,87 frente a un año atrás. Respecto a la negociación del día anterior, el jueves, cuando terminó en US$ 78,39, el Brent se dejó el viernes un 1,72% de su valor, una baja de US$ 1,35.
El año para el Brent ha sido un vaivén de sensaciones, que fueron desde rozar los US$ 100 a finales de setiembre, a alcanzar mínimos cercanos a los US$ 70 en las últimas semanas. Pese a todo, la robusta producción estadounidense y la débil demanda global han mantenido a lo largo del año los precios en torno a la barrera de los US$ 80, que es donde los analistas creen que se mantendrá en 2024.
Los recortes en la producción anunciados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), influyeron en las variaciones registradas, en un contexto macroeconómico marcado por la fuerte inflación, que llevó a los bancos centrales a subir las tasas de interés para enfriar la economía. Además, la fortaleza del dólar estadounidense y la suba de los bonos de ese país repercutieron sobre la tendencia del crudo en los últimos meses.[Con información de EFE]
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