Columna de APPCU: Más de monoambientes

El pasado martes 7 concurrimos a la Comisión de Vivienda del Senado, junto al Presidente de la gremial, Cr. Alfredo Kaplan. Ya nos explayamos en una prosa anterior sobre el tema de referencia. Ahora abundaremos sobre aspectos referidos a hechos sucedidos.

La comparecencia refería al proyecto de ley del senado Gustavo González que reza textualmente: “ Modifícase el literal a) del artículo 18 de la ley 13728 de 1968 en la redacción dada por el artículo 228 de la ley número 19996 de 2021, en los siguientes términos:

A) La superficie habitable de una vivienda no será inferior en ningún caso a 35 metros cuadrados. Este mínimo será aplicable a las viviendas que tengan un dormitorio. Y luego se explaya en otras consideraciones que no hacen a la cosa.

Por supuesto existe una exposición de motivos, que antecede al proyecto mencionado. Lo que escribimos aquí no es ninguna infidencia, porque se labra un acta de la citada reunión y la misma es de dominio público.

Y dejamos en claro algunos aspectos, vertidos por el Presidente de APPCU y el suscrito.

La citada exposición de motivos, como fue expresado en sala, es una mera intención de buenos propósitos, donde se vuelca la idea de que es indigno o indecoroso vivir en una vivienda de 25 metros cuadrados y se propugna su modificación.

Y se recurre a una serie de organismos internacionales que estarían avalando el proyecto de ley..., pero en ningún lado se expresa con claridad que 25 metros cuadrados no tienen lugar. Ergo y como también se expresó en sala, es voluntarismo. Un propósito que pretende convertirse en ley.

Lo rebatimos dada la subjetividad de las razones expuestas.

Asimismo, mencionamos que el manido gasto tributario, que el senador González volvió a expresar e incluso dio una cifra (es decir, lo que el Estado exonera en este caso al promotor), se da de bruces con la realidad. El Estado no solamente no pierde, sino que gana con todo lo que ha sucedido con la experiencia de la vivienda promovida. Es una falacia decir otra cosa y además son números que han sido estudiados. Sin perjuicio de la demanda de mano de obra que ha devenido en todos estos años, en barrios donde no se invertía ni por ende construía una obra, desde hace 30 años. Es recurrente lo expuesto.

Un aspecto que siempre el Presidente de APPCU se encarga de enfatizar es que los monoambientes surgen residualmente, es decir no es una prioridad para el promotor privado su diseño y construcción.

Priorizan las unidades de un dormitorio y dos dormitorios, para recién aparecer los monoambientes y luego eventualmente, de 3 dormitorios.

Otro aspecto señalado: el mercado, a la sazón quien determina la demanda, es quien va monitoreando el tema y es un aspecto que se hace caso omiso.

Se señaló además que gracias a la vivienda promovida y por supuesto los monoambientes, los alquileres en el último lustro en unidades indexadas, prácticamente no tuvieron una suba en sus precios e incluso descendieron.

Otro detalle importante y lo reveló en censo de 2023, es que los hogares unipersonales representan el 30%, en nuestro país.

De allí que los monoambientes tienen como destinatarios a estudiantes que provienen del interior, a adultos que pueden vivir en soledad, a parejas que se disuelven, sin hijos, no es una enumeración antojadiza, sino que son hechos.

Finalmente fuimos a la fuente y le preguntamos formalmente a la Agencia Nacional de Vivienda y para ello se abrió un expediente, que nos cursara información sobre el tema que nos ocupa y evacuar dudas.

Vino la misma con celeridad y el gerente de la gremial, Arq Julio Camarano le solicitó al Ec Nicolás Ellis, integrante de nuestro staff en APPCU, que “tradujera” los números que se vertían por el organismo oficial.

Concienzudo trabajo del citado profesional que no voy a plasmar aquí porque sería muy extenso, pero donde se concluye que, del año 2020 al año en curso, los monoambientes promovidos son el 9.33% de las presentaciones hechas, correspondiendo el 12.24% a los barrios Sur, Palermo y Cordón, mencionado a vía de ejemplo.

Se confirma con rigor que esta tipología es un producto como fue expresado, residual, y que de ninguna manera constituye un fin en sí mismo, en el contexto de la ley de vivienda promovida.

Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, cabe decir que la reunión del pasado 7, se desarrolló en un clima de deferencia y respeto.