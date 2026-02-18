3F y Becas Ciclo celebran una nueva graduación: formación, oportunidades reales y un mensaje claro de futuro

El encuentro comenzó marcando desde el inicio un clima de reconocimiento y celebración de logros concretos. Luego se dio paso a palabras bienvenidas l a cargo de Andre, Aline y Sergio, referentes del proyecto, quienes compartieron la mirada estratégica detrás de 3F y Becas Ciclo, el impacto del programa y el valor de la educación como herramienta de movilidad social y profesional.

En ese marco, Sergio Fogel, fundador de Fundación 3F, destacó que los cambios tecnológicos no hacen más que reforzar la importancia de la formación:

“Vivimos distintas revoluciones a lo largo del tiempo —la del trabajo, la tecnología, internet, los celulares— y hoy una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial. No sabemos aún hasta dónde va a llegar ni cómo va a impactar en todos los empleos, pero hay algo que no cambió en todos estos años: el valor de la educación. Frente a un mundo que se transforma cada vez más rápido, lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de aprender, adaptarse y resolver problemas. Para muchas personas, retomar estudios —como terminar el bachillerato— no es sencillo, pero es justamente la educación la que abre puertas, genera oportunidades reales y permite que cada uno sea protagonista de su propio futuro.”

Luego, el foco se trasladó al intercambio y la experiencia real con un panel integrado por el psicólogo Ale De Barbieri, dos alumnos graduados y un docente, en una conversación que puso en diálogo la dimensión emocional, educativa y humana del proceso formativo. Un espacio pensado para reflexionar sobre los desafíos, aprendizajes y cambios que atraviesan quienes deciden capacitarse y reinventarse.

Uno de los momentos más significativos llegó con la entrega de diplomas, símbolo del esfuerzo sostenido y del cierre de una etapa que abre nuevas oportunidades laborales y personales para los graduados.

En ese sentido, Andre Fremd, director de Fundación 3F, subrayó el valor social del proceso:

“Hoy, no solo festejamos que hayan podido aprobar todas las materias, sino que también brindamos por las segundas oportunidades, por las familias que sostuvieron con amor y paciencia; por la valentía de volver a intentar y por la singularidad de cada uno de ustedes que viniendo de distintas situaciones, contextos y ciudades enfrentaron los libros, los parciales y trascendieron sus miedos”.

Con esta graduación, 3F y Becas Ciclo reafirman su compromiso con una educación accesible, de calidad y orientada al mundo real, demostrando que cuando la formación se cruza con acompañamiento y propósito, el impacto trasciende el aula.