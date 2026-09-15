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NBC informa que fueron identificadas las víctimas del accidente de helicóptero, que eran trabajadores de la señal informativa.