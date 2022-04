En vivo 2 de abril guerra en Ucrania: piden más sanciones a Rusia y detienen a manifestantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Polonia pide endurecer sanciones contra Rusia, que considera inefectivas



El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, reclamó este sábado un endurecimiento de las sanciones comerciales contra Rusia, que a su juicio no resultan efectivas, y pidió ayuda para atender la llegada de refugiados de Ucrania. En una rueda de prensa conjunta con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, Morawiecki afirmó que, en su opinión, las sanciones que ya están en vigor "han dejado de funcionar, prueba de lo cual es el tipo de cambio del rublo, que ha recuperado el nivel anterior a la agresión contra Ucrania". Desde el punto fronterizo de Otwock (este), donde llegan cada día miles de refugiados, el jefe del Ejecutivo polaco agradeció su apoyo a Metsola, de visita oficial en Polonia tras completar un viaje a Kiev. "Además de las sanciones también necesitamos dinero real, nuevos fondos europeos, para poder ayudar a las personas (que están) aquí y darles la posibilidad de tener una vida normal", declaró el líder polaco.

Tras recordar que la guerra ha desplazado a unos cuatro millones de personas fuera de Ucrania, de los cuales casi dos y medio han llegado a Polonia, Morawiecki afirmó que "algunos líderes europeos ya están hablando de volver a la normalidad, porque están siendo presionados por las grandes empresas". No obstante, aseguró, "no habrá vuelta a la normalidad si Ucrania no mantiene su soberanía".



Según Morawiecki, el presidente ruso, Vladímir Putin, "ha prendido fuego a toda Ucrania y Europa todavía se pregunta si será suficiente con un extintor de incendios", pero "si Europa se muestra débil será humillada, quedará indefensa", concluyó.



Más de 170 detenidos en Rusia durante protestas contra conflicto en Ucrania



Más de 170 personas fueron arrestadas el sábado en Rusia por acciones de protesta contra la ofensiva en Ucrania, anunció la oenegé OVD-Info, especializada en el seguimiento de las detenciones en el país. Alrededor de las 13H00 GMT, "más de 178 personas fueron arrestadas en 15 ciudades rusas", indicó la oenegé en un comunicado. En Moscú, una sentada contra la intervención militar rusa en Ucrania estaba prevista para las 11H00 GMT en el parque Zariadié, cerca del Kremlin. Poco después, la policía comenzó a arrestar a personas sentadas en los bancos del parque, en plena tormenta de nieve. Más de 30 furgones de policía fueron desplegados alrededor del parque y cerca de las murallas rojas del Kremlin, y más de una veintena de personas fueron detenidas, según un periodista de la AFP.



También se produjeron detenciones en San Petersburgo (noroeste) durante una manifestación similar, como parte de una acción nacional anunciada en las redes sociales. La sentada contra la operación militar rusa en Ucrania fue anunciada en las redes sociales para el sábado por militantes opositores a la ofensiva rusa en una treintena de ciudades a través de Rusia, desde Vladivostok (Extremo Oriente) a Sochi (sur). Los organizadores también afirmaron en un comunicado querer protestar contra "el colapso de la economía rusa, contra (el presidente ruso Vladimir) Putin" y por la liberación del opositor encarcelado Alexéi Navalni.



En San Petersburgo, unas 40 personas estaban presentes en el lugar designado para la sentada en el centro de la ciudad, sin que se pudiera afirmar si se trataba de manifestantes, según una periodista de la AFP, que constató la detención de unos 25 individuos.

Dos muertos en el sur de Ucrania por una bomba de racimo



Dos personas murieron este sábado en Kryvyi Rih, en el sur de Ucrania, por la explosión de submuniciones de una bomba de racimo, según fuentes citadas por la agencia Ukrinform. "Hoy, un padre y un hijo fueron asesinados en el distrito de Kryvyi Rih," anunció el alcalde de la ciudad, Oleksandr Vilkul, en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, en el que destacó que se trataba de civiles.



La ONU ha acusado a Rusia de haber empleado en al menos 24 ocasiones bombas de racimo contra áreas pobladas de Ucrania desde que comenzó la guerra, según denunció el 30 de marzo la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.



La Convención sobre Municiones en Racimo, en vigor desde 2010, prohíbe el uso de este armamento debido a su impacto indiscriminado entre los civiles, aunque potencias como Rusia, Estados Unidos o China no la han ratificado. Kryvyi Rih es una ciudad de aproximadamente 600.000 habitantes en el sur de Ucrania; en los últimos días la administración regional informó que el Ejército ucraniano ha logrado forzar a retirarse a las tropas rusas a unos 40 kilómetros del centro urbano.

La ONU eleva a 1.325 los civiles muertos en la guerra, 120 de ellos niños



Al menos 1.325 civiles fallecieron desde que hace más de cinco semanas comenzara la invasión rusa de Ucrania, entre ellos 120 niños, indicó este sábado la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que aclaró que éstas son las víctimas verificadas pero que la cifra real puede ser mucho mayor. Los civiles heridos en el conflicto confirmados por la ONU ascienden a 2.017, entre ellos 168 niños, de acuerdo con las cifras que actualiza diariamente la oficina dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet. La cifra real de fallecidos "podría ser considerablemente mucho mayor" ya que sólo hay información parcial y no actualizada de algunas de las zonas de mayores hostilidades, incluidas localidades sitiadas por tropas rusas tales como Mariúpol, Volnovaja, Izium o Irpin. La oficina insiste en que la mayoría de las víctimas civiles murieron o resultaron heridas por el uso de explosivos, incluidos proyectiles lanzados por artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, misiles y bombardeos aéreos.

El derecho internacional considera que los ataques perpetrados contra civiles e infraestructuras no militares en un conflicto pueden constituir crímenes de guerra.