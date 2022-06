Viruela del mono: expertos sostienen que "no es raro" hallar el virus en el semen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La presencia del virus de la viruela del mono en el semen "no es raro ni aleatorio", según un estudio realizado por investigadores italianos, los primeros en detectarlo en el semen durante un estudio preliminar.

Según Francesco Vaia, director del hospital Spallanzani de Roma, institución especializada en enfermedades infecciosas, los resultados de un estudio preliminar divulgado el 2 de junio muestran que se ha detectado el ADN del virus en tres de cada cuatro hombres que padecen esa enfermedad.

"Este descubrimiento demuestra que la presencia del virus en el esperma no es rara ni aleatoria", aseguró a AFP Vaia, a propósito del estudio, que aún no ha sido publicado oficialmente.



Se detectó un aumento de los casos de viruela del mono desde principios de mayo en Europa. En los países de África central y occidental la enfermedad ha sido endémica durante mucho tiempo.



Más de 3.400 casos confirmados y una muerte han sido reportados este año por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en alrededor 50 países donde la enfermedad no es endémica.



La gran mayoría de los casos se han detectado en hombres jóvenes que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, según la OMS.



"No consideramos (este virus) como una infección sexualmente transmisible", subrayó la semana pasada Meg Doherty, directora de los programas globales de la OMS sobre el VIH (virus del Sida), la hepatitis y las ITS (enfermedades de transmisión sexual).



Los expertos italianos está tratando de determinar cuánto tiempo permanece el virus en el semen después de la aparición de los síntomas.



En un paciente, el ADN del virus se detectó tres semanas después del inicio de los síntomas, incluso después de que desaparecieron las lesiones, un fenómeno que según Vaia se ha visto en el pasado en infecciones virales como el zika.



Los investigadores estudian también las secreciones vaginales para detectar la posible presencia del virus.



Durante un primer estudio, habían observado, a través del cultivo del virus en el laboratorio, que estaba "presente en el semen como un virus contagioso y capaz de reproducirse", según Vaia.



Una pregunta importante sigue sin respuesta: ¿puede la vacuna contra la viruela proteger contra la viruela del mono?



"Para estudiar eso, tenemos que analizar a las personas vacunadas hace 40 años, antes de que se erradicara la viruela humana".