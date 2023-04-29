Video: así ardió un depósito de combustible en Crimea luego de un ataque con drones

Un ataque con dron provocó hoy un incendio en un depósito de combustible en el puerto de Sebastopol, base de la Flota rusa del mar Negro en la anexionada península de Crimea.

"Arde un depósito de combustible (...) Según datos preliminares el incendio se produjo debido al impacto de un dron", informó el sábado Mijaíl Razvozhaev, gobernador de Sebastopol, en un comunicado reproducido por la agencia oficial RIA Nóvosti.

El fuego se extendió por una superficie de casi mil metros cuadrados, pero fue finalmente sofocado por los servicios de emergencia.

El ataque, que echó a perder el combustible en cuatro de las cisternas, no causó heridos ni supuso un peligro para las infraestructuras civiles de la zona.

Además, el gobernador subrayó que el incidente no repercutirá en el suministro de combustible a la ciudad, anexionada por Rusia en 2014, al igual que el resto de la península bañada por el mar Negro.

En los últimos meses las autoridades rusas han denunciado numerosos ataques ucranianos contra la península, en su mayoría con drones de asalto.

Por ese motivo, tanto Crimea como el puerto de Sebastopol han suspendido la parada militar del 9 de mayo, que celebra anualmente el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.

Esta semana el Servicio Federal de Seguridad dijo haber abortado un atentado con bomba contra el hospital naval en Simferópol, capital peninsular.

Con vistas a la esperada contraofensiva ucraniana, el líder crimeo, Serguéi Axiónov, ordenó la construcción de un línea defensiva fortificada entre la península y el resto de Ucrania.

Agencia EFE