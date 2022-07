Venezuela se plantea volver al Mercosur, tras más de 5 años de su suspensión del bloque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Venezuela recupera la esperanza de volver a ser miembro del Mercosur, más de cinco años después de ser suspendida como parte de este sistema de integración.

Según el diputado oficialista y expresidente del Parlasur -Legislativo del Mercosur- Saúl Ortega, una delegación del Parlamento venezolano viajó este año a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil para reunirse con representantes de dichos países ante el organismo, y buscar apoyos para conseguir la reintegración de Venezuela al sistema.



Además, la reanudación de las relaciones con Argentina, cuyo embajador en Venezuela y vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, pidió la reincorporación de Venezuela en el Mercosur, y las expectativas de un cambio político en Brasil, favorecen el regreso al mecanismo.

No obstante, para llegar a la reintegración total y poder operar como miembro de pleno derecho, Venezuela debe superar diversas trabas y ganar espacios perdidos.



Ortega recordó que, de momento, la nación sigue suspendida “ilegalmente del CMC (Consejo del Mercado Común)”, el órgano del Mercosur donde están representados los cancilleres de cada país y se toman las decisiones definitivas del bloque.



Además, la delegación del Parlamento venezolano designada como representación ante el Parlasur no tuvo participación desde que fue instalada en 2021, debido a una “decisión de sectores de la derecha en ese Parlamento, que son mayoría en la directiva”, aseguró Ortega.



“Utilizan el argumento de que, supuestamente, hay otra Asamblea para no permitir la juramentación de los verdaderos diputados venezolanos”, dijo, en alusión al grupo opositor encabezado por Juan Guaidó que, tras perder el Legislativo en las elecciones de 2020, decidió prolongar sus funciones como Comisión Delegada, aunque sin efecto práctico ni capacidad de legislar.



La integración de Venezuela en el Mercosur en 2012 se logró luego de que Paraguay quedara suspendido por el “quiebre democrático” que se produjo con la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.



Sin embargo, en 2016, Venezuela fue suspendida, ya que los países miembros consideraron que incumplía algunas obligaciones de la alianza.