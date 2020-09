Vacunas contra el coronavirus: Putin la ofrece gratis a la ONU; J&J inicia su estudio final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Johnson & Johnson inició el miércoles una prueba final en 60.000 personas de una vacuna contra el COVID-19 de inyección única, que potencialmente simplificaría la distribución de millones de dosis en comparación con los principales rivales que usan dos dosis.

La compañía espera los resultados del ensayo de fase III para fines de año o principios del próximo, dijo el doctor Paul Stoffels, director científico de J&J, en una conferencia de prensa conjunta con funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud y del gobierno del presidente Donald Trump.

Las vacunas rivales de Moderna Inc, Pfizer Inc y AstraZeneca requieren dos inyecciones separadas por varias semanas, lo que las hace mucho más difíciles de administrar.



"Los beneficios de una vacuna de inyección única son potencialmente profundos en términos de campañas de inmunización masiva y control de la pandemia global", aseveró el doctor Dan Barouch, investigador de vacunas de Harvard que ayudó a diseñar la vacuna COVID-19 de J&J.



Stoffels dijo que J&J publicaría un protocolo de estudio detallado para su ensayo de fase 3 el miércoles en el sitio web de la compañía, uniéndose a los otros tres fabricantes de vacunas que han puesto a disposición estos planes de estudio en las últimas semanas después de los pedidos de mayor transparencia en los ensayos.



Stoffels dijo que J&J comenzó la prueba de fase 3 después de ver resultados positivos en su prueba de fase 1/2 en Estados Unidos y Bélgica.



La prueba de última etapa de J&J utilizará hasta 215 sitios en los Estados Unidos, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. La compañía planea fabricar hasta mil millones de dosis en 2021, y más después de eso, dijo Stoffels.



El objetivo del ensayo es probar si la vacuna puede prevenir el COVID-19 de moderado a grave después de una sola dosis, pero también analizará si la vacuna puede prevenir una enfermedad grave que requiera intervención médica y si puede prevenir casos más leves de la enfermedad.



Stoffels predice que se necesitarán de seis semanas a dos meses para inscribirse en el ensayo, y dijo que la compañía espera obtener una respuesta sobre si la vacuna funciona "a finales de año o principios del próximo".



No está claro qué tan rápido la compañía podría obtener la aprobación regulatoria, pero J&J planea fabricar dosis antes de la aprobación, por lo que podría comenzar la distribución rápidamente.

Putin ofrece vacuna gratis a la ONU

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sacó pecho este martes ante la ONU por el rápido desarrollo en su país de una vacuna contra el coronavirus y se la ofreció de forma gratuita a la organización para que proteja a todos sus empleados.



En su mensaje en video a la Asamblea General, Putin apuntó que su Gobierno está listo para ofrecer a Naciones Unidas toda la asistencia necesaria, lo que incluye vacunación gratis para todo el personal que lo desee.



También dijo que su país está abierto a suministrar a otras naciones la denominada "Spútnik V", que según destacó se ha demostrado "segura" y "efectiva".



Putin insistió en que los ciudadanos de todo el mundo deberían tener acceso gratuito a una vacuna contra el COVID-19 y subrayó también la voluntad del Kremlin de trabajar con otros Gobiernos para compartir métodos de diagnóstico y de tratamiento de la enfermedad.



Además, en contraste con Estados Unidos, defendió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe tener un papel central a la hora de coordinar la respuesta y dijo que Rusia está trabajando para reforzar la capacidad de la entidad con sede en Ginebra.