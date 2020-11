Trump denuncia que le están "robando" la elección y Biden no tiene dudas que ganará

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos está políticamente más dividido que nunca. En los hechos, Donald Trump y Joe Biden se han proclamado ganadores, pero mientras el presidente republicano dice que le están “robando” la elección, el candidato demócrata pide esperar al final del conteo de votos, confiado que confirmará su victoria.

La definición está pendiente de los escrutinios en cuatro estados -Nevada, Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania-, en medio de una batalla judicial ya lanzada por Trump con el objetivo de que en algún momento el tema llegue a la Corte Suprema, donde espera que la mayoría “conservadora” le termine dando la reelección.

En estos cuatro estados, Trump va primero en tres -Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania-, pero por un margen muy pequeño, y aún ganándolos no le alcanzaría para llegar a los 270 votos en el Colegio Electoral que necesita. Biden solo lidera el escrutinio en Nevada, pero le alcanzaría con confirmar los seis delegados de ese estado para llegar a los 270 votos en el Colegio Electoral. Por eso el demócrata está a un paso de la Casa Blanca.



Biden sumaba hasta anoche al menos 253 votos electorales, según las proyecciones de medios estadounidenses, y 264 si se incluye Arizona, donde Fox News y la agencia AP proyectaron su triunfo.

Trump acumulaba 214, y aunque su reelección todavía es posible, sus posibilidades disminuyen a medida que avanza el conteo.



El candidato demócrata está reduciendo la ventaja que le lleva Trump en Pensilvania y Georgia, mientras conserva márgenes reducidos a su favor en Nevada.

Trump denuncia "robo".

El nivel de división política que vive Estados Unidos quedó patente anoche, con la conferencia de prensa que ofreció de Trump desde la Casa Blanca.



El presidente sostuvo que ganaría si los demócratas no estuvieran tratando de “robarle” la elección. “Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección”, afirmó el presidente.



Trump dijo que su equipo de campaña había iniciado una “tremenda cantidad de litigios” para contrarrestar lo que llamó “corrupción” de los demócratas. “No podemos permitir que nadie amordace a nuestros votantes e invente los resultados”, afirmó. “Tengo la sensación de que los jueces van a tener que decidir al final”.

El presidente reiteró sus acusaciones de fraude electoral como hizo al declararse ganador en la madrugada del miércoles, horas después del cierre de las urnas, cuando amenazó con ir hasta la Corte Suprema.



“Están intentando robar las elecciones. Y no podemos permitir que eso suceda”, insistió anoche.



También consideró las encuestas de intención de voto, que presentaron a Biden como favorito, como “una interferencia electoral en el verdadero sentido de la palabra por poderosos intereses especiales”.



“Están intentando robar las elecciones. Y no podemos permitir que eso suceda”, insistió Trump. Foto: AFP

Quiebre republicano.

Pese a la firmeza con la que salió Trump a denunciar un supuesto fraude en su contra, en el bando republicano no todos comparten su opinión. Es más, los principales líderes del partido en el Congreso salieron a desmarcarse de las denuncias del presidente. Es el caso de los senadores Mitch McConnell y Marco Rubio.



McConnell, quien es el líder de la mayoría republicana en el Senado y uno de los principales aliados de Trump, dijo que aunque este año hay un mayor número de estados con votaciones anticipadas y por correo (101 millones en total), los candidatos deben adaptarse “a las reglas de cada estado”.



“Afirmar que ganó las elecciones es diferente a terminar el conteo”, declaró McConnell, quien dijo que “la decisión de los estados sobre cómo llevar a cabo la elección no es asunto del gobierno federal”.

Conteo de votos en Estados Unidos. Foto: AFP.

“Tomarse días para contar los votos emitidos legalmente NO es fraude”, escribió por su parte Rubio en su cuenta de Twitter. Horas antes, Rubio había asegurado en otro mensaje: “El resultado de la carrera presidencial se conocerá después de que se hayan contado todos los votos legalmente emitidos”.



En la misma línea se pronunció el exgobernador republicano de Nueva Jersey Chris Christie, quien aseguró a la cadena ABC News que hay que dejar que el proceso se desarrolle antes de juzgarlo como defectuoso. “Es una mala decisión estratégica, es una mala decisión política y no es el tipo de decisión que se esperaría que tomara (en alusión al anuncio de Trump en la madrugada del miércoles) alguien que ocupa el cargo que ocupa”, agregó.



Las demandas judiciales.

La campaña de reelección de Trump ha emprendido una ofensiva judicial para frenar el avance demócrata. El equipo de Trump aseguró que hubo fraude en Nevada porque se permitió votar a unas 10.000 personas que ya no viven allí y, además, se contabilizaron los sufragios de personas fallecidas.



Sin embargo, las autoridades electorales de cada estado revisan con frecuencia las listas de votantes para eliminar los nombres de aquellos que han fallecido, por lo que no hay pruebas de que sea un problema generalizado.



La Justicia de Nevada todavía no se ha posicionado. Todas las demandas que Trump ha interpuesto podrían acabar en manos de la Corte Suprema.

En Georgia, el equipo de Trump presentó una demanda en el condado de Chatham, donde se encuentra la ciudad de Savannah y que es de tendencia demócrata. De nuevo, sin aportar pruebas, afirmó que en ese condado un observador republicano vio cómo se añadían 53 papeletas emitidas tarde a un montón de votos por correo que llegaron a tiempo. Un juez de Georgia desestimó ayer jueves la demanda por falta de pruebas.



En Michigan, denunciaron que la máxima autoridad electoral en el estado estaba permitiendo que se contaran las papeletas que se habían depositado por adelantado sin la supervisión de observadores de ambos partidos. Una jueza rechazó ayer jueves esta denuncia.

Y en Pensilvania, Trump pidió que se permita a los observadores republicanos situarse a una distancia de menos de 1,8 metros de las mesas donde se están llevando a cabo el cómputo de votos, para supervisar mejor el proceso. Un tribunal de Pensilvania falló a favor de Trump, pero su decisión tiene un impacto limitado, ya que no detiene el escrutinio ni invalida ninguna parte del cómputo que se ha hecho hasta ahora en ese estado.



Biden espera.

En medio de las denuncias de Trump, el candidato demócrata Joe Biden espera y afirma que “sin duda” será el ganador. “No tenemos ninguna duda de que cuando termine el conteo, la senadora (Kamala) Harris y yo seremos los ganadores”, indicó el refiriéndose a su compañera de fórmula, en una breve alocución desde su localidad de residencia, Wilmington, en Delaware.

Joe Biden este jueves junto a su compañera de fórmula, Kamala Harris. Foto: AFP

Voto por correo.

El Servicio Postal de Estados Unidos procesó más de 150.000 votos el miércoles, un día después de las elecciones presidenciales, por lo que algunos de ellos no contarán de cara al resultado final, según datos de la propia agencia presentados ayer jueves ante el juez.



Que los sufragios fuesen procesados cuando las urnas ya habían cerrado no significa necesariamente que no vayan a contarse, ya que en muchos estados estos siguen siendo válidos siempre y cuando fuesen enviados el mismo día de la jornada electoral o antes.



Así, se espera que esta cifra siga creciendo durante las próximas horas y días, a medida que el Servicio Postal procesa más votos enviados con poco margen antes de la votación o ese mismo día.



De los 150.000 procesados el miércoles, unos 12.000 corresponden a estados en los que los principales medios aún no han proyectado un ganador.

El juez de la crisis de 2000: “Esto es peor” El juez retirado Robert Rosenberg, que hace 20 años tuvo a Estados Unidos en vilo con el recuento manual de los votos en Florida, cree que Estados Unidos debería unificar las normas electorales para evitar “traumas” como los del 2000 y los que puede haber ahora.



“No hay duda de que la situación hoy en día está generando mucha angustia entre los ciudadanos. Es lamentable”, dijo Rosenberg a EFE desde su casa del sur de Florida.



Rosenberg, que era juez del condado Broward, vecino a Miami-Dade, se hizo famoso como el protagonista de la foto más reproducida del conteo manual de votos del año 2000, en la que sale observando una boleta de votación con una lupa.



En Florida el resultado definitivo de las elecciones entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore estuvo demorado durante semanas porque la cuenta era tan reñida que la ley del estado obligaba a contar cada voto a mano.



Rosenberg mostró su preocupación sobre la demora en el conteo entre el republicano Donald Trump, y el demócrata Joe Biden.



“En varios niveles es peor que lo que vivimos en el 2000, porque involucra varios estados”, explicó.



“No puede ser que cada estado tenga legislaciones distintas en lo que se refiere a cuándo pueden llegar los votos. Para mí, lo ideal sería que se fijara el día de las elecciones como el límite. Como están ahora las cosas, en algunos estados la norma es que los votos por correo se cuentan, siempre y cuando hayan sido enviados antes del cierre de las urnas, por ejemplo. Eso crea mucha confusión”, subrayó.



Rosenberg cree también que debería unificarse la forma en la que se computan los votos.



“Estas diferencias abren potencialmente las puertas para demandas judiciales que podrían atrasar una vez más el nombramiento del próximo presidente y crear traumas a un país que, a diferencia de lo que vivimos hace 20 años, está partido por la mitad políticamente y que dejaría una desconfianza profunda en el sistema electoral, que es la base de nuestra democracia”, lamentó el ex juez.

Los estados que definen la elección.

Pensilvania. Trump 49,9%, Biden 48,9%, con un margen de 65.000 votos. Queda por escrutar unos 300.000, la mayoría en zonas demócratas. Pensilvania reparte 20 votos al Colegio Electoral.



Georgia. Empate a 49,4%, con Trump adelante por poco más de 3.605 votos. Queda por escrutar poco más de 25.000 votos, la mayoría de la zonas demócratas. Georgia aporta 16 delegados.



Nevada. Biden 49,4%, Trump 48,5%, menos de 12.000 votos de distancia. Queda por escrutar unos 190.000, pero sigue aceptando sufragios por correo hasta la semana que viene.



Carolina del Norte. Trump 50%, Biden 48,6%, unos 77.000 votos de margen. Queda por escrutar unos 158.000 sufragios.