Trump ataca a congresistas “extranjeras” y abre debate

Donald Trump atacó ayer a tres congresistas demócratas de ascendencia extranjera y diferentes razas espetándoles que “vuelvan a sus países” en lugar de “decir al país más poderoso de la tierra cómo debe gobernarse”.

El presidente de Estados Unidos se refería a un grupo de nuevas legisladoras confrontativas y con ideas de izquierda llegadas a Washington tras las elecciones legislativas de noviembre. Ellas son Alexandria Ocasio-Cortez, neoyorquina, pero de origen puertorriqueño, Rashida Tlaib, natural de Detroit de padres palestinos e Ihlan Omar, que llegó al país de niña procedente de Somalia.



Se las conoce como “el escuadrón” (squad) por su activismo y sus recientes enfrentamientos con la líder demócrata de Washington, Nancy Pelosi, que ha censurado las palabras “xenófobas” del presidente republicano.

Los comentarios de Trump, recalcando la superioridad de Estados Unidos frente otras naciones y señalando como objetivos a mujeres de diferentes razas, desataron una cascada de críticas de supremacismo y racismo.



“Qué interesante ver a Congresistas Demócratas ‘Progresistas’, que vienen originariamente de países cuyos Gobiernos son una catástrofe completa, los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (si es que han funcionado como Gobiernos alguna vez), diciendo ahora alto y de forma agresiva al pueblo de EE.UU., la mayor y más poderosa Nación sobre la tierra, cómo debe gestionarse nuestro Gobierno”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter. “¿Por qué no vuelven a sus países y ayudan a arreglar esos lugares, que están totalmente rotos e infectados de crímenes. Entonces vuelvan aquí y nos digan cómo se hace”, añadió.



No citaba los nombres de las aludidas, pero era evidente que el ataque iba dirigido a ellas por el comentario siguiente referido a Pelosi. La veterana demócrata ha entrado en conflicto con estas mujeres, de la nueva hornada del Partido Demócrata, muchas veces con posturas disidentes respecto a la mayoría de la formación: “Esos sitios las necesitan mucho, no se irán lo bastante rápido. ¡Estoy seguro de que Nancy Pelosi estará encantada de pagarles el viaje!”, escribió Trump.

En entrevista con The New York Times, Pelosi había cuestionado la influencia de las legisladoras y reveló el apodo de “el escuadrón”.



Respuestas.

Las congresistas atacadas salieron en tromba contra el magnate neoyorquino. “Señor presidente, el país del que vengo y por el que todas hemos jurado es Estados Unidos”, escribió Ocasio en su cuenta de Twitter.



Nancy Pelosi también repudió los dichos de Trump. “Rechazo los comentarios xenófobos de Trump que buscan dividir a nuestro país, en lugar de atacar a congresistas, debería trabajar con nosotros en una política migratoria humana que refleje los valores estadounidenses”, recalcó. “Cuando Trump dice a congresistas estadounidenses que se vayan a sus países, reafirma que su plan ‘Hacer América grande de nuevo’ ha sido siempre ‘Hacer América blanca de nuevo”, añadió.

Nancy Pelosi, de blanco, molesta con Trump. Foto: Reuters

Los comentarios de Trump tienen lugar precisamente el mismo día en el que está la prevista la detención en cascada de hasta 2.000 indocumentados con orden de deportación, redadas que por el momento no se han ejecutado (ver nota aparte).



El neoyorquino, de abuelo alemán emigrado a Estados Unidos, siempre resalta que su presión se dirige solo a los extranjeros en situación irregular, pero también ha restringido la inmigración por las vías legales.



El ataque del republicano a las congresistas recuerda a los tiempos en los que se afanó en cuestionar la americanidad de Barack Obama, llegando a pedir que mostrase su certificado de nacimiento, para gozo de la derecha más radical y su llamado movimiento “nativista”.



Las elecciones legislativas de noviembre trajeron consigo el Congreso con mayor número de mujeres y más diverso de la historia. Tlaib, representante por Michigan, y Omar, por Minesota, se convirtieron en las primeras musulmanas de la Cámara. “Usted azuza el nacionalismo blanco porque odia que gente como nosotras esté sirviendo en el Congreso y esté luchando contra su agenda llena de odio”, escribió Omar.