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El País Mundo

Transición hacia la democracia: presidente interino de Bangladesh renuncia para dar paso al gobierno electo

Con la renuncia del nobel de la paz Muhammad Yunus, quien gobernó desde la 2024, comienza la transición en el país asiático. “Hoy, el gobierno interino renuncia”, dijo el mandatario de 85 años.

El País
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17/02/2026, 03:00
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Muhammad Yunus (C), asesor principal del gobierno interino de Bangladesh, hace un gesto al llegar a emitir su voto en un colegio electoral durante la votación en Bangladesh.
Muhammad Yunus hace un gesto al llegar a emitir su voto en un colegio electoral durante la votación en Bangladesh.
Foto: AFP

El nobel de la paz Muhammad Yunus, que lideró el gobierno de Bangladesh desde la crisis de 2024, anunció ayer lunes su renuncia para entregar el poder al Ejecutivo electo en las elecciones.

“Hoy, el gobierno interino renuncia”, dijo Yunus, de 85 años. “Espero que no se detenga la práctica de la democracia, la libertad de expresión y los derechos fundamentales que están en marcha”.

Yunus volvió a su país desde un exilio autoimpuesto y asumió en 2024 la jefatura interina del gobierno de Bangladesh tras el derrocamiento de la primera ministra Sheikh Hasina, tras una ola de protestas que dejaron cientos de muertos.

“Ese fue un día de gran liberación”, recordó. “¡Qué día tan feliz! Los bangladesíes de todo el mundo lloraron de alegría. La juventud de nuestro país se vio liberada de las garras de un demonio!”.

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el líder del partido Jamaat-e-Islami de Bangladesh junto con los líderes de los partidos de la alianza se dirigen a los medios de comunicación después de una reunión con funcionarios de la Comisión Electoral
El líder de Jamaat-e-Islami de Bangladesh junto con los líderes de los partidos de la alianza en conferencia de prensa.
Foto: AFP

Con la celebración de las elecciones la semana pasada, que dieron la victoria al Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) frente a los islamistas de Jamaat-e-Islami, el país se encamina a una normalización democrática.

“Las personas, los votantes, los partidos políticos y las instituciones con intereses en las elecciones dieron un ejemplo admirable”, declaró Yunus. “Estas elecciones sentaron un precedente para futuras elecciones”. AFP

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