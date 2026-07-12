Tragedia en Viña del Mar: un vehículo embiste feria callejera, dejando seis fallecidos y múltiples heridos

Un cabo de la infantería de marina de Chile, que estaba fuera de servicio, embistió este domingo su vehículo contra una feria callejera en la ciudad de Viña del Mar, en un hecho que dejó seis muertos y múltiples heridos, confirmó la Armada de Chile en un comunicado.

Las circunstancias del atropellamiento, que ocurrió en la región de Valparaíso, ubicada a 120 kilómetros de Santiago de Chile, están siendo investigadas, mientras que el conductor del vehículo fue detenido. El vehículo se habría volcado sobre los puestos de comercio ambulante de la Feria Caupolicán durante la mañana de este domingo, produciendo instantáneamente la muerte de tres hombres y tres mujeres, según autoridades de Valparaíso.

El hecho también dejó al menos siete lesionados, entre ellos, una madre y unos mellizos lactantes que se encuentran fuera de peligro, según confirmó Erich Liebig, médico coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar.

Carabineros y bomberos trabajan en Viña del Mar, Chile, tras un atropello múltiple en una feria que dejó al menos seis fallecidos y siete heridos este 12 de julio de 2026.









Foto: AFP





El relato de las autoridades a la prensa local apunta preliminarmente a que se trató, presuntamente, de un accidente cometido por el efectivo de la Armada, quien habría estado conduciendo con exceso de velocidad. "En principio no estaba bajo los efectos del alcohol, sino que fue una mala maniobra y eso produjo esta desgracia", aseguró el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

La alcaldesa de la localidad viñamarina, Macarena Ripamonti, manifestó la importancia de que se realice una investigación rigurosa y transparente, y confirmó haber puesto a la orden de la justicia los registros de las cámaras de televigilancia. "Esta es una feria muy popular, que tiene mucha gente. Deberíamos haber tenido barreras de protección, por lo tanto, esta desgracia tiene que servirnos como lección", lamentó Ripamonti. El incidente fatal ocurrió cuando la feria estaba recién instalada, y en ese sentido Millones aseguró que "si hubiese ocurrido este accidente a las 12 del día habría sido un desastre".

EFE