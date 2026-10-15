Tragedia en Pakistán: murieron 32 niños y una maestra al derrumbarse el techo de una escuela

Treinta y dos alumnos y una profesora murieron este jueves al derrumbarse el techo de un colegio en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, informó un alto cargo de un hospital local. La mayoría de las víctimas tenían entre 4 y 14 años, indicó a la AFP Asim Khan, del hospital Lady Reading de Peshawar, al anunciar que el balance había subido de 28 a 33 fallecidos.

"En total, 20 niños heridos fueron trasladados al hospital, de los cuales la mayoría ya pudo irse. Tres niños gravemente heridos, que presentaban traumatismos craneales, fueron hospitalizados", agregó Khan, y precisó que entre las víctimas hay 12 niñas y que la profesora fallecida era una mujer.

Del hospital fueron sacando varios cuerpos, envueltos en sábanas blancas, mientras iban llegando voluntarios dispuestos a ayudar en las labores de identificación de las víctimas.

La gente se reúne junto a los cuerpos de los estudiantes muertos después de que un techo se derrumbara en una escuela, dentro de un hospital en Peshawar el 15 de octubre de 2026. Foto: ZAFAR IQBAL/AFP

Un estruendo y gritos de auxilio: los testimonios del rescate en Peshawar

Sohail, un familiar de uno de los niños heridos, contó que su sobrina logró salir de la escuela y volver a su casa. Según dijo, la muchacha gritaba: "¡La escuela se ha derrumbado!"

"Cuando llegué allí, vi entre 10 y 15 niños atrapados bajo los escombros, enterrados hasta el cuello. Los sacamos rápidamente de ahí", explicó. "Cuando nos enteramos, todo el mundo se puso a gritar, en pánico", relató.

En el lugar del suceso, rescatistas con chalecos de seguridad retiraban escombros, según unas imágenes difundidas por los servicios de rescate.

"Cuando los equipos de servicios de emergencia llegaron al lugar, constataron que un techo se había derrumbado sobre otro techo, aplastando el aula que había debajo y atrapando a niños en su interior", declaró el portavoz de los servicios de rescate, Bilal Ahmad Faizi.

Trabajadores de rescate durante una operación de búsqueda después de que un techo se derrumbara en una escuela en Peshawar, Pakistán. Foto: AFP

Negligencia estructural: denuncias por materiales de baja calidad y detenciones

Sher Ahmed, un vecino del barrio, atribuyó la catástrofe a "materiales de construcción de mala calidad" y exigió que se abra una investigación. "Con profundo dolor y gran tristeza, insto encarecidamente a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva y a tomar medidas estrictas contra toda persona declarada responsable, para que tragedias como esta puedan evitarse en el futuro", dijo a la AFP.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, expresó su "profunda tristeza y hondo pesar por la pérdida de vidas tan valiosas", según un comunicado.

Asif Ali Zardari, el presidente del país, se refirió al accidente como un "drama desgarrador". "En este momento de duelo, toda la nación comparte el dolor de las familias afectadas", declaró en un comunicado aparte.

"El propietario de la escuela fue detenido", declaró a la AFP un alto responsable radicado en Peshawar, que pidió el anonimato.

Antecedentes trágicos: una problemática recurrente en la seguridad edilicia de Pakistán

Los derrumbes de techos y edificios son frecuentes en Pakistán, principalmente debido a normas de seguridad insuficientes y a materiales de construcción de mala calidad.

En junio de este año, más de una decena de niños murieron al colapsar el techo de un centro de apoyo escolar en la ciudad de Lahore, en el este del país.

En 2025, 27 personas murieron y 10 resultaron heridas cuando un edificio de cinco pisos se derrumbó en el barrio desfavorecido de Lyari, en Karachi, una ciudad del sur de Pakistán.

AFP