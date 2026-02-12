Tragedia en Brasil: secretario municipal mató a sus hijos de 8 y 12 años y luego se quitó la vida

Thales Machado, secretario de gobierno del municipio de Itumbiara, en el sur de Goiás (Brasil), disparó a sus dos hijos este jueves y luego se quitó la vida, según informó la Policía Militar del estado.

El hijo mayor de Thales Machado, de 12 años, fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), pero no sobrevivió a las heridas. El hijo menor, de 8 años, fue operado en el Hospital Estatal de Itumbiara, pero también murió. Las muertes fueron confirmadas por la Policía Civil del Estado de Goiás (PCGO).

En redes sociales, el gobernador del estado, Ronaldo Caiado, declaró que el incidente causó consternación y dejó a Goiás de luto. El gobernador indicó que él y su esposa, Gracinha Caiado, suspendieron sus compromisos programados y se dirigen a Itumbiara.

"La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son menores, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado. En este momento de profundo dolor, ofrezco mis condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad de Itumbiara. En particular, envío un abrazo fraterno a mi amigo, el alcalde Dione Araújo", escribió el gobernador.

Posible caso de violencia vicaria

Thales Machado era yerno del alcalde de Itumbiara, Dione Araújo. Medios locales informaron que, antes del crimen, Machado publicó una disculpa por el acto y sugirió que la motivación estaba relacionada con el fin de su relación con la madre de los niños, lo que constituiría un caso de violencia vicaria.

Horas antes de disparar a sus hijos, el secretario publicó fotos de ellos: uno tomaba una lección de lucha, mientras que el otro dibujaba en un cuaderno en el regazo de su padre. En la publicación, declaró su amor por los jóvenes. "Que Dios siempre bendiga a mis hijos... Papá los quiere mucho", escribió.

Según TV Anhanguera, los cuerpos del padre y del hijo mayor fueron analizados por el Instituto de Medicina Legal (IML).

O Globo/GDA