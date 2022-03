El temor a una “guerra biológica” por parte de Rusia recorre Ucrania y alarma al mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uso de armas biológicas en Ucrania por parte de Rusia es un temor que cobra fuerza. El tema fue debatido ayer viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU.

En el recinto sonaban los ecos de Colin Powell -cuyo nombre fue citado por el embajador ruso-, cuando en 2003 presentó las presuntas pruebas de que el régimen de Sadam Huseín en Irak fabricaba armas químicas de destrucción masiva, acusación que resultó infundada pero sirvió para justificar la invasión del país árabe por tropas estadounidenses.



La sesión de este viernes del Consejo de Seguridad comenzó con una exposición de Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, quien confirmó que Rusia usó bombas de racimo en zonas pobladas en Ucrania y que atacó al menos 26 veces instalaciones civiles.



“Son ataques inexcusables, deben ser investigados y sus responsables, rendir cuentas”, sostuvo DiCarlo.

Más esperado era el informe de Izumi Nakamitsu, quien en su calidad de Alta Representante de Asuntos de Desarme podía confirmar o desmentir las acusaciones rusas de que Estados Unidos está financiado un programa de armas biológicas en Ucrania.



“La ONU no conoce que exista ningún programa de armas biológicas” en Ucrania, dijo Nakamitsu.



El embajador ruso Vasili Nebenzia presentó ante el Consejo de Seguridad lo que dijo era solo “una pequeña parte” de las pruebas de que el Departamento de Defensa estadounidense desarrollaba en treinta laboratorios de Ucrania un programa de armas biológicas.

Allí, en algunos casos “muy cerca de la frontera con Rusia”, tenían lugar “experimentos biológicos muy peligrosos” -afirmó el embajador ruso-, para lo que se valían de tres vectores principales para diseminar los patógenos: aves migratorias, murciélagos y animales invertebrados como piojos y pulgas.



A título de ejemplo, habló de “una transferencia de 141 contenedores con ectoparásitos de murciélagos” sin ningún control internacional, y se preguntó si se dispersaron por toda Europa.



Nebenzia acusó a Estados Unidos de estar de algún modo deslocalizando de su territorio los experimentos de alto riesgo y trasladándolos a Ucrania.



La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, le respondió que todas las actividades de su país en Ucrania son transparentes, y que ayudan a Ucrania “con orgullo y de forma abierta” a gestionar laboratorios de salud donde “no hay ningún programa (militar), ni armas, ni en la frontera con Rusia ni en ningún lugar”.

La diplomática estadounidense indicó que Moscú había venido a la ONU con un guión establecido para “fabricar pretextos”, “utilizar al Consejo de Seguridad” y “justificar la actuación de Putin”, pero “no están consiguiendo crear una realidad alternativa ni siquiera entre los rusos”. “Los propios rusos están cansados de tanta mentira”, dijo.



Thomas-Greenfield insistió en que “Ucrania no tiene programas de armas biológicas ni hay laboratorios de armas biológicas apoyados por Estados Unidos en el país”. Y recordó el “largo historial ruso de acusar a otros países de violaciones que ella misma perpetra” antes de advertir de “las serias preocupaciones de que Rusia esté planeando utilizar armas biológicas o químicas contra los ucranianos”.



Reino Unido, Francia y los países europeos -Noruega, Irlanda y Albania- apoyaron a Estados Unidos.



Para la embajadora británica Barbara Woodward, la denuncia de Rusia se trata de “teorías conspiratorias sin ninguna base e irresponsables” y que el Consejo de Seguridad no debería servir para escuchar la “propaganda interna rusa” y su estrategia de “desinformación”.

Muchos de los 15 miembros del Consejo de Seguridad no escondían su estupefacción por la convocatoria de esta reunión: “Si lo hubiera sabido no habría venido”, dijo un diplomático que prefirió ocultar su nombre.



“El estado agresor se ha vuelto a dar un tiro en el pie con esta reunión”, dijo el embajador ucraniano, Sergiy Kyslytsya, quien recordó “el delirio” y las “mentiras” rusas que apuntan a que la mujer embarazada herida en un bombardeo del hospital de Mariúpol, cuya foto dio la vuelta al mundo, era una “actriz”. (Ver B2).



Si había dudas sobre el apoyo constante de China a Rusia, quedó más que claro con la intervención del embajador chino Zhang Jun, quien habló de “la información pertinente (sobre las armas biológicas) presentada por Rusia” y la necesidad de “abordar adecuadamente las preocupaciones de Rusia para aceptar una verificación multilateral”.



No salió de la boca del embajador chino la menor crítica a los ataques rusos en Ucrania.

"Alto precio"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también habló ayer sobre la posibilidad de que Rusia use armas químicas. “Pagará un alto precio si usa armas químicas” en Ucrania, advirtió Biden durante un discurso en la Casa Blanca.



En 2018, Rusia ya había acusado a Estados Unidos de llevar a cabo de manera secreta experiencias biológicas en un laboratorio en Georgia, otra exrepública soviética que, como Ucrania, quiere unirse a la OTAN y la Unión Europea.

Los rusos “empiezan por decir que hay armas químicas almacenadas por sus opositores o por los estadounidenses. Entonces, cuando ellos mismos despliegan armas químicas, como creo que harán, tienen como una maskirovka” -término ruso que se refiere al arte de engañar al enemigo- “una historia falsa preparada”, dijo el miércoles el primer ministro británico Boris Johnson.



Rusia es uno de los 198 países que firmaron la Convención sobre la prohibición de armas químicas, que entró en vigor en 1997, y ha oficialmente completado la destrucción del 100% de sus 40.000 toneladas de armas químicas.



Pero en los últimos años, hay al menos dos casos de envenenamiento con el agente nervioso Novitchok que involucran a Rusia, dirigidos contra el opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni en 2020 y el exespía ruso Serguéi Skripal en Inglaterra en 2018.

La hipótesis de un posible uso de armas químicas en Ucrania también preocupa a Francia, en un momento en que los éxitos del ejército ruso son más bien escasos.



La ofensiva rusa lanzada el 24 de febrero “debía mostrar la fuerza de Rusia, se produce lo contrario. Esto hace que Vladimir Putin sea aún más impredecible”, advirtió este miércoles el jefe del Estado Mayor francés, Thierry Burkhard, en una carta enviada a sus oficiales generales. (Con información de AFP y EFE).