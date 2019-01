Sube a 65 el número de víctimas confirmadas por tragedia minera en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El número de víctimas por la tragedia provocada el viernes tras la rotura de una represa de residuos minerales del gigante brasileño Vale llegó a 65, mientras que las autoridades aún buscan a 279 desaparecidos, según el informe divulgado este lunes por las autoridades del estado de Minas Gerais.

De acuerdo con el informe divulgado por el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, los peritos ya consiguieron identificar a 35 de las 65 víctimas mortales confirmadas.

Los bomberos de Minas Gerais, estado en el sudeste de Brasil, informaron igualmente que desde que iniciaron las tareas de búsqueda de víctimas el propio viernes han conseguido rescatar a 192 personas afectadas por la tragedia y ubicar a 386 que habían sido consideradas inicialmente como desaparecidas.

Los trabajos de rescate avanzan lentamente debido a que hasta el domingo las víctimas sumaban 58, número elevado hasta 60 en el boletín de la mañana de este viernes y hasta 65 en el nuevo balance.

El número de desaparecidos, por su parte, fue reducido desde 305 el domingo hasta 292 en la mañana de este lunes y a 279 en el nuevo informe.



El portavoz de la Defensa Civil, teniente-coronel Flávio Godinho, admitió que desde el viernes, cuando fueron retiradas del lodo o de lugares aislados 192 personas, no ha sido rescatado nadie más con vida.

El viernes en la tarde una de las represas del gigante minero Vale ubicada en una mina de hierro en la jurisdicción de Brumadinho, municipio de Minas Gerais, se rompió y un río con residuos minerales y lodo sepultó las instalaciones de la propia empresa y diversas viviendas en áreas rurales.



Este lunes las búsquedas se retomaron a primera hora con el apoyo de los 136 militares israelíes que llegaron al lugar con 16 toneladas de equipos para reforzar los trabajos de rescate.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento 135 personas se han quedado sin hogar tras la catástrofe.



La mayoría de las víctimas y de los desaparecidos son empleados de la propia minera.



Por la tragedia, la empresa minera Vale, la mayor comercializadora de hierro del mundo, ha recibido dos multas: una del Instituto Brasileño de Medio Ambiente de 250 millones de reales (US$ 67,5 millones) y otra del Gobierno de Minas Gerais de 99 millones de reales (US$ 26,7 millones).



Además, desde el viernes la justicia ha bloqueado un total de 12.000 millones de reales (unos US$ 3.180 millones) de las cuentas de la compañía para garantizar el pago de las indemnizaciones a las víctimas y las reparaciones ambientales y de los daños provocados.



Pese a los esfuerzos de Vale para atender a las víctimas y sus compromisos con la reparación de todos los daños, el valor de las acciones de la compañía sufrió este lunes una caída del 24,52 % en la bolsa de valores de Sao Paulo y del 17,2 % en la de Nueva York.



La nueva tragedia se produjo tres años después del vertido ocurrido cerca de la localidad de Mariana, también en Minas Gerais y donde el derrumbe de diques de la empresa Samarco, de la que Vale posee el 50 %, provocó la muerte de 19 personas y el mayor desastre medioambiental de la historia de Brasil.