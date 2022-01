¿Cómo sigue hoy el conflicto entre Rusia y Ucrania? Tropas "insuficientes" y amenazas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania que tiene en vilo al mundo. Si bien todo se acrecentó en los últimos tiempos, el conflicto entre ambos países comenzó años atrás. Los lazos entre Ucrania y Rusia se rompieron a raíz de la anexión unilateral rusa de la península de Crimea en 2014 y el apoyo financiero y en equipamiento de Moscú a milicias prorrusas que operan en la región secesionista del Donbás, en el este de Ucrania.

Hace ya algunos meses, el país que preside Vladimir Putin consideró una amenaza para sus intereses la eventual inclusión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Y eso derivó en aumento de tropas en la frontera y una gran preocupación internacional por una posible invasión.

Sin embargo, hoy Ucrania expresó que el número de tropas rusas acumuladas en la frontera no es suficiente para una invasión a gran escala del país

"La cantidad de tropas rusas concentradas a lo largo de la frontera de Ucrania y en los territorios ocupados es grande y representa una amenaza directa para Ucrania. Sin embargo, por el momento este número es insuficiente para una ofensiva a gran escala contra Ucrania", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba.



Agregó que los efectivos rusos no tienen "indicaciones militares y medios" para llevar a cabo una ofensiva a gran escala.

Sin embargo, Kuleba dijo que Rusia podría aumentar su presencia militar en la frontera con Ucrania en el futuro.



El jefe de la diplomacia ucraniana aseguró que Kiev, Washington y otros países occidentales "coinciden" en la evaluación de la amenaza rusa.



Según Kuleba, Rusia ya está ejecutando un guion de desestabilización de Ucrania a través de otros medios.

"Lo que vemos actualmente es un escenario de desestabilización de Ucrania que es inminente y ya se está produciendo. Se siembra pánico, se presiona al sistema financiero, se realizan ataques cibernéticos contra Ucrania".



Para Kuleba, todo ello es "parte del plan de agresión ruso".

"Estoy seguro de que el presidente Putin estaría feliz si ese plan tuviera éxito sin la necesidad de utilizar el poder militar", subrayó Kuleba.



Este miércoles el titular de Exteriores de Ucrania viajará a Dinamarca en una visita de dos días para abordar la tensión entre Ucrania y Rusia y un paquete de medidas para contener a Moscú, según la diplomacia ucraniana.

Advertencia rusa

Rusia advirtió hoy de que no se quedará de "brazos cruzados" ante las acciones de Occidente, al que acusó de intentar obtener ventajas unilaterales y de incitar a Ucrania a provocar a Moscú.



"No nos quedaremos de brazos cruzados", subrayó el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, al referirse a las presiones occidentales para lograr una "mayor contención de Rusia", en una intervención en la Duma del Estado, la cámara baja del Parlamento ruso.



El jefe de la diplomacia rusa denunció que Occidente incrementa la presión político-militar sobre Rusia.

"Basta ver las maniobras cada vez más provocadoras junto a nuestras fronteras, la atracción a la órbita de la OTAN del régimen de Kiev, los suministros de armas, y cómo lo incitan a efectuar provocaciones directas contra la Federación de Rusia", dijo.



Advirtió de que Rusia adoptará las "necesarias medidas de respuesta" si no recibe de Occidente una "contestación constructiva" a sus demandas de garantías de seguridad, que el Kremlin espera esta semana.



El ministro insistió en que Moscú no permitirá que se eternice el debate de las propuestas de garantías de seguridad presentadas a Estados Unidos y la OTAN, y espera que cumplan la promesa de responder a estas por escrito.



Las garantías de seguridad exigidas por Rusia incluyen poner freno a una mayor expansión de la Alianza, en particular a Ucrania y Georgia, el cese de toda cooperación militar con la antiguas república soviética y el repliegue de las tropas y armamentos de la OTAN a las posiciones que ocupaban antes de 1997.