¿Qué pasa entre Rusia y Ucrania?: claves para entender el conflicto y cuál es su relevancia internacional

¿Por qué el conflicto internacional por Ucrania?

Estados Unidos y Rusia se han cruzado fuertemente en las últimas horas ante la posible invasión de Ucrania por parte del país gobernado por Vladimir Putin.



Los lazos entre Ucrania y Rusia se rompieron a raíz de la anexión unilateral rusa de la península de Crimea en 2014 y el apoyo financiero y en equipamiento de Moscú a milicias prorrusas que operan en la región secesionista del Donbás, en el este de Ucrania.



Sin embargo, el conflicto ha escalado en los últimos meses ante lo que Rusia considera una amenaza para sus intereses la eventual inclusión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



En ese sentido, Rusia desplazó a fines del año pasado a decenas de miles de soldados - que hoy suman unos 100.000 - y tanques cerca de la frontera con Ucrania, lo que provocó la alarma internacional y disparó los miedos en estos tres países bálticos vecinos, que son miembros de la OTAN.



Pasos de Estados Unidos El presidente de EE.UU., Joe Biden, aclaró este jueves que cualquier tipo de incursión rusa en territorio ucraniano será considerada "una invasión" y tendrá una "respuesta severa", tras la confusión que generó al insinuar que Washington matizaría las consecuencias ante una ocupación de menor escala.



En declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, Biden aseguró que no hay "ningún malentendido" y que "si alguna unidad rusa cruza la frontera con Ucrania, eso es una invasión".



Si ello sucede, advirtió a Putin de que "se encontrará con una respuesta económica severa y coordinada" de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la OTAN.



"No hay duda. Que no quede ninguna duda, de que si Putin toma esta decisión, Rusia pagará un alto precio", reiteró el mandatario.



Más temprano, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, abogó en Berlín por alcanzar una "desescalada" de la tensión con Rusia a propósito de Ucrania, pero advirtió a Moscú de que un ataque a ese país tendrá un coste "rápido y masivo".



"Hemos sido muy claros sobre lo que pasaría si las fuerzas militares rusas van más allá de la frontera con Ucrania y llevan a cabo una agresión contra Ucrania, que merecerá una respuesta rápida y severa de parte de Estados Unidos y sus aliados", dijo Blinken a la prensa en Berlín, agregando además que los países occidentales están unidos y poseen una "fuerza" de la que Rusia carece.



Tras las declaraciones de Blinken de este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dado luz verde a tres aliados de la OTAN (Estonia, Lituania y Letonia) para que envíen a Ucrania misiles antiblindaje y otras armas fabricadas en Estados Unidos.



Además, la administración estadounidense también comenzará el proceso de envío de misiles antiblindaje, municiones y otros equipos por valor de US$ 200 millones a Ucrania en los próximos días. El gobierno estadounidense aprobó desde el año pasado 650 millones de dólares en armas para Ucrania.



Biden dijo este miércoles que espera que Rusia "avance" hacia Ucrania, pero advirtió que Moscú pagará un alto precio por una eventual invasión. "Si realmente hacen lo que son capaces de hacer con la fuerza que han concentrado en la frontera, será un desastre para Rusia", afirmó Biden a los periodistas. "El costo de ir a Ucrania en términos de pérdida física de vidas, para los rusos (...) va a ser grande", consideró.



Pasos de Rusia Moscú, por su parte, insiste que no quiere invadir Ucrania y justifica el despliegue de tropas y armamento en la frontera con el pequeño país por sentirse amenazada por la OTAN. Busca garantías legales y vinculantes de la organización de que no se expandiría a Ucrania, una antigua república soviética enfrentada a una rebelión prorrusa desde 2014.



"Vemos una amenaza de que Ucrania se integre cada vez más a la OTAN sin ni siquiera volverse un miembro formal de la organización. Esto se encuentra en el centro de los intereses de seguridad de Rusia", afirmó días atrás el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov.



Rusia esbozó a potencias occidentales unas exigencias de seguridad que incluyen el veto a la adhesión del país a la alianza militar transatlántica. Washington ha rechazado esos requisitos y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, indicó esta semana que "no comprometerán sus principios básicos como el derecho de cada nación de escoger su camino".



Rusia anunció este jueves ejercicios navales en enero y febrero en el Atlántico, el Ártico, el Pacífico y el Mediterráneo. "En total, más de 140 buques de guerra y de apoyo, más de 60 aviones, 1.000 elementos de equipamiento militar y unos 10.000 militares formarán parte" de esos ejercicios, indicó el ministerio de Defensa ruso, citado por las agencias de prensa de ese país.



Según el ministerio, estos ejercicios se realizarán en "aguas y mares adyacentes al territorio ruso" y en "zonas de importancia operativa de los océanos del mundo".



En este contexto de crecientes tensiones con los occidentales por temores a una invasión rusa en Ucrania, Rusia también prevé desarrollar maniobras navales conjuntas con Irán y China, en fecha aún no precisada.



En el mar Negro, las tensiones han crecido en los últimos años. Moscú acusa a Ucrania y a los occidentales de amenazar su seguridad frente a las costas de la península de Crimea, anexada por Rusia. En junio de 2021, la flota rusa había realizado disparos de advertencia contra un destructor británico en ese lugar.



Rusia también empezó esta semana a desplegar un número indeterminado de soldados en Bielorrusia para unos ejercicios "improvisados" de preparación al combate en las fronteras de la Unión Europea (UE) y de Ucrania.



Reunión clave en Ginebra Este viernes, se encontrarán cara a cara en Ginebra (Suiza) Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, con el difícil objetivo de rebajar la alta tensión.



En el segundo encuentro entre EE. UU. y Rusia este mes tras el diálogo estratégico del 10 de enero, Lavrov insistirá en que Washington ofrezca garantías de que Ucrania no será en un futuro miembro de la Alianza Atlántica.



Sin embargo, Blinken - quien hoy se reúne en Berlín con los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido también para analizar la crisis ucraniana - ha adelantado que no va a ofrecer ninguna respuesta por escrito a las demandas rusas. El presidente estadounidense también ha dicho que tal posibilidad está descartada.



Las tensiones, que ya duran semanas, no se han reducido con los continuos contactos diplomáticos mantenidos este mes, en el que Rusia ya ha debatido sobre la crisis con los países de la OTAN en Bruselas y en Viena, en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).