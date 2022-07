Separatistas de Lugansk preparan futuro referéndum de adhesión a Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los separatistas prorrusos de la República Popular de Lugansk, en el este de Ucrania, crearon un comité para preparar el futuro referéndum de adhesión a Rusia, informaron hoy las autoridades locales.

Según Marina Filíppova, asesora del líder de los separatistas, Leonid Pásechnik, se trata de una decisión "muy importante" para la república popular.



La región separatista ha sido reconocida hasta ahora como país independiente por Rusia, Siria y Corea del Norte.



A la vez, las autoridades del territorio siempre han sugerido la posibilidad de la celebración de una consulta popular para el ingreso en Rusia.

La posición de Ucrania

El jefe de la administración militar de Lugansk, Serhiy Haidai, aseguró este viernes que las tropas rusas no logran llegar a las fronteras administrativas de la región y romper las defensas de las fuerzas armadas ucranianas.



"Una pequeña parte del territorio de Lugansk resiste: las tropas de ocupación no pueden alcanzar las fronteras administrativas de la región. Los rusos no logran romper las defensas de las fueras armadas ucranianas en dos núcleos poblacionales", dijo en un mensaje en Telegram, recogido por la agencia Unian.



Precisó que el asalto de los rusos se ha detenido un poco gracias a que las tropas ucranianas han recibido algo de artillería de largo alcance y han atacado varios depósitos de municiones de Rusia.



Por otra parte, señaló que las tropas rusas cambian constantemente de mando, porque la población local no quiere cooperar con ellos.



Previamente, Haidai había declarado que las fuerzas armadas ucranianas podrían lanzar una contraofensiva y liberar los territorios ocupados si disponen de la cantidad necesaria de armas.



Para evitarlo, el Kremlin intentará anexionarse las regiones de Lugansk y Donetsk y declarar la plena movilización en Rusia, agregó.



Según Haidai, el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene varios objetivos en el Donbás y enviará las reservas a las principales direcciones, en particular a Sloviansk y Bajmut.

