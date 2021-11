“Nos sentimos cómodos con la posición de Uruguay”, aseguró Juan Guaidó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Guaidó es parcialmente reconocido como Presidente Encargado -o Interino- de Venezuela y presidente en disputa de la Asamblea Nacional de su país. Este líder de oposición anunció en 2019 que asumiría el dictamen del artículo 233 de la Constitución para convocar a nuevas elecciones nacionales. Ese año fue juramentado como Presidente Encargado de Venezuela, por las atribuciones del mencionado artículo, y fue reconocido por la OEA, el Parlamento Europeo y gran parte del mundo occidental. Nicaragua, Rusia, China, Irán y Turquía, en contrapartida, mantienen su apoyo al gobierno de Maduro. La Asamblea Nacional que lidera funciona en paralelo a la dirigida por el chavista Jorge Rodríguez.

-¿Qué opinión le merecen los informes de los observadores internacionales sobre las elecciones regionales en Venezuela del 21 de noviembre?



-Esos informes son una ratificación de que hay una dictadura en Venezuela, no hay condiciones para una elección libre, no hay estado de derecho, hay abuso del Estado, hay persecución, presos políticos.



Esa realidad se recoge en el informe de verificación de delitos de lesa humanidad de la ONU, en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y en el inicio de la fase de investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.



-Existe el recurso constitucional de un revocatorio o consulta popular para que los venezolanos expresen en el año 2022 si quieren que Nicolás Maduro continúe o no en el poder. ¿Van a recurrir a esa opción?



-Depende. Recordemos que en 2016, con esa misma iniciativa del revocatorio, fue secuestrada la tarjeta de la Unidad Democrática, es decir la que nos representaba a todos los partidos en el tarjetón electoral, y fueron perseguidos dirigentes. Mal pudiéramos nosotros simplemente repetir un esquema que la dictadura secuestró. Lo que tenemos que hacer es luchar por las condiciones para una verdadera solución electoral.

-¿Por qué la oposición está tan dividida? No presentaron candidatos únicos en muchas gobernaciones en estas elecciones y eso les quitó chances.



-En 2015 ganamos el Parlamento Nacional con dos terceras partes con una sola tarjeta, la de la Unidad Democrática, evitando la dispersión del voto. Logramos un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria para regir este Parlamento, y hemos tenido grandísimas movilizaciones. Lo que quiero decir con esto es que hemos construido una unidad en Venezuela. Lo que pasa es que hay una “oposición” construida por la dictadura, que hemos denominado “alacranes”, son grupos cooptados por el régimen, financiados por la dictadura, incluso por Alex Saab, que estuvo hasta hace poco preso en Cabo Verde.



Hay que diferenciar ese intento de la dictadura de construirse una “oposición” y secuestrar incluso los partidos políticos para confundir al electorado, de las diferencias naturales que pueden existir dentro de la oposición en la Unidad Democrática que se ha venido construyendo.

-Aún así es difícil pensar que en la oposición al gobierno hay unidad como usted dice. Por ejemplo, líderes opositores como Henrique Capriles o Julio Borges se oponen a que usted continúe como “Presidente Encargado de Venezuela”. ¿Cómo lo explica?



-Hay opiniones en partidos de la oposición sobre la continuidad de la Comisión Delegada, que hay que respetar, articular, alinear. Eso es muy distinto a que haya divisiones. Diferencias de opinión y de criterios pueden haber en la Unidad Democrática. La oposición está configurada por once partidos, con algunas diferencias internas, pero que las va a resolver, como las resolvimos de cara al 2015, las resolvimos de cara al acuerdo de gobernabilidad parlamentaria, y en 2018 para respaldar al gobierno interino. Lo importante es tener los espacios para debatirlos, para decidir.



Debemos evitar esa reducción de visión que se tiene del conflicto en Venezuela que afirma que Maduro sigue en el poder porque no hay unidad en la oposición; no es así. Maduro sigue en el poder porque es un dictador y ha atacado a la Unidad Democrática, ha tratado de dividirla y hemos resistido ante eso.



-Analistas afirman que el desgaste en la población y en la oposición es grande. ¿Qué tan profundo es?



-Hay un desgaste, pero cuidado con pensar por ejemplo que hoy en Nicaragua o en Bielorrusia no hay alternativas. En Bielorrusia vimos las manifestaciones del año pasado y las vemos este año, eso forma parte de un ciclo que hay que enfrentar. Eso parte de lo que significa enfrentar una dictadura.

-Usted asumió el control de las cuentas financieras de Venezuela en el exterior, ¿adónde van esos recursos?



-Más que asumir el control de las cuentas, asumimos su protección, porque no hay disposición directa de los activos. Por ejemplo, hay dinero protegido en los Estados Unidos y para ser utilizado requiere la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC).



Esos fondos están siendo protegidos, así como el oro en Inglaterra que está depositado en custodia hasta poder dirimir el conflicto en Venezuela, al igual que Citgo y al igual que otras cuentas de la nación en el exterior.



-¿A cuánto ascienden los recursos de Venezuela en el exterior?



-La cifra total está en los US$ 3.000 millones.



-¿Entonces, no los pueden tocar?



-No se pueden tocar, únicamente hemos tenido la aprobación de la OFAC para hacer donaciones a la Organización Panamericana de la Salud, a Unicef y a 70.000 familias que llamamos “héroes de la salud”, creando un subsidio para el personal de la salud, por la pandemia. Eso se dio en casos excepcionales, muy específicos.

-Según algunos políticos, su cargo concluye en enero de 2022, ¿va a intentar una renovación?



-Lo mío es un mandato que proviene del artículo 233 de la Constitución. Sigue siendo un deber para mí -y también para todos los venezolanos- restituir el hilo constitucional, y eso es lo que concluye mi mandato. Esto es un deber, sostener ese precepto constitucional hasta ese momento.



-Inicialmente 60 países le expresaron su reconocimiento como Presidente Encargado de Venezuela, después algunos países dejaron de hacerlo. ¿Qué opinión le merece?



-Mantenemos un apoyo diplomático internacional firme. Hemos sumado algunos apoyos, como el caso de Grecia que inicialmente no nos reconocía, o el caso de Ecuador. Italia aún no, aunque sigue acompañándonos en este proceso de lucha. Hemos tenido algunos casos contrarios, como Argentina. Pero el respaldo continúa.

-¿Está en contacto con Leopoldo López?



-Estoy en contacto con todos los líderes de oposición venezolana.



-¿Pero avanza con Leopoldo López en alguna estrategia conjunta?



El lugar donde articulamos a todos los partidos políticos es la “Plataforma Unitaria”. El partido Voluntad Popular y Leopoldo forman parte de esa plataforma, ese es el espacio de discusión y decisión.



-¿Qué piensa de la posición del gobierno uruguayo que define al gobierno de Maduro como una dictadura, pero no lo reconoce a usted como Presidente Encargado, sino como Presidente de la Asamblea Nacional?



-Considero que la posición de Uruguay es muy clara con respecto a lo que significa y representa Maduro para la región. Lo decía el Presidente de Uruguay, Lacalle Pou, en la reciente Cumbre de la Celac, donde presentó una posición muy clara, muy diáfana, muy transparente en defensa de la democracia y de los derechos humanos.

El cargo que yo asumo por nuestra Constitución (se refiere al de Presidente Encargado o interino) es producto de ser presidente del Parlamento. Entonces la aproximación del gobierno uruguayo es muy positiva.



Nos gustaría que fuera un reconocimiento pleno, pero hoy con respecto a Uruguay nos sentimos en una posición muy cómoda de respaldo por la lucha democrática en Venezuela.



-¿Se presentará como candidato a la presidencia de Venezuela en las elecciones de 2024?



Los venezolanos estaríamos contentos con tener una fecha de elección presidencial. Ese derecho se nos fue denegado en 2018. Lo que tenemos que evitar es una elección como la de Venezuela en 2018, o la de Nicaragua en 2021. La lucha es por conseguir las condiciones, por lograr la competitividad electoral.



Quien va a ser nuestro candidato en la Unidad Democrática, lo decidiremos en torno a la plaforma unitaria en su momento. Creo que no es un tema de aspiraciones personales, sino de aspiración por la democracia. En mi caso es así. Ser candidato, como decimos en Venezuela, “no me quita el sueño”.

Asamblea nacional paralela: “sin sueldos”



¿Cómo se sostiene la Asamblea Nacional que usted representa?



-Con sacrificios, porque la dictadura anuló desde el 2016 los sueldos de los parlamentarios. En febrero de 2020 aprobamos en la Asamblea Nacional un “fondo de liberación”, que contó luego con la aprobación de la OFAC, y el 25 % aproximadamente de ese fondo es destinado al sostenimiento del Parlamento Nacional que represento, pero es un monto menor. Lamentablemente no hemos podido tener sueldos, sino que ese dinero va para los traslados de los integrantes de la Asamblea que viven en otros Estados y tienen que llegar a Caracas. Hay muchos diputados en el exilio teniendo que trabajar haciendo pizzas, o actividades alternativas. También sucedió con los gobernadores electos en 2017, ya que el régimen secuestró presupuestos.



Afortunadamente la mayoría tiene apoyo particular y ahorros.



¿Usted dónde vive? Hay comentarios de que duerme en lados diferentes cada pocos días.



-Bueno (sonríe)… hay riesgos de vivir en la capital cuando uno enfrenta una dictadura, pero mi residencia es en Santa Fe, un lugar céntrico de Caracas. La dictadura conoce mi residencia. De hecho, hace tres meses ingresaron en forma abrupta y dispararon en el sótano, el mismo día que secuestraron a Freddy Guevara (se refiere a otro líder opositor que las autoridades oficiales apresaron). Hay un video en el que se ve que disparan a mi vehículo, para amedrentar.

Maduro calificó de “espías” a observadores internacionales



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó ayer de “enemigos” y “espías” a los observadores de la Unión Europea (UE) en las elecciones de gobernadores y alcaldes del pasado 21 de noviembre. “Quienes vinieron como enemigos, la delegación de espías de la Unión Europea, no encontraron ni un elemento para criticar el sistema electoral. En un informe lleno de improvisaciones y mal redactado, buscaron y trataron de manchar el proceso electoral impecable y democrático de Venezuela, y no pudieron”, expresó en defensa de los comicios, en los que el chavismo ganó la gran mayoría de los cargos.



La misión de la UE identificó irregularidades como el uso de recursos públicos en la campaña, la inhabilitación “arbitraria” de candidatos y el establecimiento de puntos de control del partido de gobierno en centros de votación.



“Nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, el equilibrio y la transparencia de las elecciones”, dijo la jefa de la delegación de observadores, Isabel Santos, quien precisó que el informe final será presentado a finales de enero.



Hace un par de días, Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo y diputado de la Asamblea Nacional Oficialista, arremetió contra Santos. “Esta gente cree que nosotros somos colonia. Ya tenía el informe hecho. Además ellos dicen que vienen en enero. ¿Cómo es eso que ustedes creen que pueden venir para Venezuela cuando les de la gana? ¡No, compadre, eso no es así!” sostuvo en el canal local VTV.



Cabello calificó a Santos de “mentirosa” y “racista”, al tiempo que la señaló por su origen portugués. “Eso era cuando ustedes llegaron a América que vinieron con el cuento de la cruz y el espejito, eso era en aquel tiempo cuando exterminaron a comunidades enteras de Brasil”, remató. (Con información de EFE y El Nacional / GDA)