Un segundo avión venezolano-iraní cambió su itinerario y no llegó a Argentina

Cientos de pasajeros en Argentina que iban a tomar el vuelo VO9502, de Conviasa, quedaron varados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y protestaron para ser trasladados a hoteles, hasta tanto tengan novedades sobre su partida. El hecho ocurrió porque el avión venezolano-iraní fue desviado a Bolivia.

En un video que circuló en redes sociales se ve cómo los afectados, en su mayoría venezolanos, buscaron llamar la atención de la compañía manifestándose en el hall de partidas del aeropuerto de Ezeiza. En las imágenes se pueden observar familias con bebés y menores, entre los pasajeros.

Venezolanos protestan en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, porque Conviasa los dejó varados: extraoficialmente les informaron que la aerolínea de Bolivia se negó a realizar la conexión https://t.co/7hlWdYxVUX pic.twitter.com/2eoMIr8bDy — Monitoreamos (@monitoreamos) June 16, 2022

Esto ocurrió luego de que el vuelo de Conviasa -una empresa sancionada por Estados Unidos- con destino a Buenos Aires aterrizara en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y no completara su último tramo. El avión bajó en el aeropuerto boliviano, pero no estaba en su plan seguir hacia Ezeiza (donde nunca figuró en las pantallas de arribos).



Según trascendió, el gobierno de Nicolás Maduro habría decidido que la aeronave no llegara a Buenos Aires por miedo a que sea retenida, tras el escándalo internacional con el vuelo de Emtrasur que aterrizó en Argentina con tripulantes venezolanos e iraníes ahora investigados por la Justicia.

Esto disparó las alarmas y la agenda informativa en el país, que se llenó de teorías conspirativas, sospechas y explicaciones sorprendentes sobre la actividad de los involucrados y los motivos que los habrían traído a Argentina.



Este avión de la empresa estatal venezolana Conviasa fue comprado recientemente a la empresa iraní Mahan Air, al igual que el que está detenido en Ezeiza. Las sospechas, promovidas por fuentes de la oposición de ese país, eran que venía a recoger a los tripulantes demorados y que iba a reabastecer al avión de Emtrasur (empresa del grupo Conviasa) para que pudiera salir de la Argentina.



Sin embargo, no hubiera sido podido llevarse a los tripulantes, sobre los que rige por el momento la prohibición de salida del país, ni abastecer libremente de combustible al 747, porque la Justicia tiene a la nave bajo su control.