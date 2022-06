¿Militar de los Quds o solo piloto? Argentina investiga a iraní que comandaba el avión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pesar de que hace casi 10 días que se encuentra en Argentina, aún se desconoce a ciencia cierta si Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión venezolano detenido en Ezeiza, es un integrante de la Guardia Revolucionaria Islámica (Quds), sindicada por los Estados Unidos como grupo terrorista, o si se trata de un homónimo. Se está a la espera de informes de organismos internacionales que están cotejando sus huellas digitales contra bases de datos de sospechosos para corroborar su identidad.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo este miércoles que no había ningún dato que desmintiera que Ghasemi es un homónimo del iraní de la Fuerza Quds. Sin embargo, desde las fuerzas de seguridad indicaron que, por los indicios que existen hasta ahora, se trataría del militar iraní de la Guardia Revolucionaria Islámica, que viaja con un pasaporte con su verdadera identidad.



“Respecto de las personas hay una particular indicación respecto de Gholamreza Ghasemi, que es uno de los tripulantes y que tiene un nombre, un homónimo con participación en los Quds, en las fuerzas revolucionarias iraníes, nada más que la condición de homónimo, no otra cosa. Del chequeo nuestro no surge ninguna data que cambie lo que venimos sosteniendo hasta el momento”, contestó Aníbal Fernández en conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete argentino, que esta vez contó con la presencia activa del presidente Alberto Fernández.

“El subjefe de la Policía Federal me acaba de pasar este dato, es el dato más fino que tenemos”, agregó el ministro de Seguridad, quien reconoció que había una “particular” atención sobre Ghasemi, dadas las sospechas de conexión con el grupo iraní.



No obstante, fuentes no oficiales de fuerzas de seguridad dijeron a La Nación que, según la información en su poder, Ghasemi es el sindicado integrante de la Fuerza Quds y que están a la espera de un informe sobre las huellas digitales del iraní, cuyo pasaporte fue retenido en Buenos Aires, junto con los otros 18 tripulantes del avión.



Fuentes de la investigación dijeron a La Nación que están chequeando las identidades de todos los tripulantes. En cuanto a Gholamreza Ghasemi afirmaron que saben, por la información que es pública, que era directivo de una empresa aérea.

El proceso para corroborar las identidades incluye chequear las huellas digitales de los tripulantes con las que quedaron registradas, a su paso, en cada aeropuerto del mundo. “Estamos en plena investigación”, dijo una fuente del caso.



Existió otro Gholamreza Ghasemi. Fue miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, considerado por la revolución como un héroe de la guerra con Irak. Murió en 2012, con más de 80 años.



Según la información pública que se encuentra en las redes sociales y en sitios informativos de diversos países, el 17 de septiembre 2016, Gholamreza Ghasemi —con un rostro que coincide con el tripulante del avión varado en Ezeiza— se presentaba como el CEO de Naft Airlines, declarada como de propiedad del Ministerio de Petróleo de Irán. O sea, una empresa pública iraní. Esa compañía fue rebautizada en 2017 y hoy se llama Karum.



En 2018, Fox News publicó un artículo que liga a Gholamreza Ghasemi como ejecutivo de Qeshm Fars Air. Dice que esa empresa estaba siendo sospechada de llevar armas al Líbano para la agrupación terrorista Hezbollah, sindicada como responsable de los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel.

El Departamento del Tesoro incluyó a la empresa Qeshm Fars Air en enero de 2019 como de propiedad de Mahan Air, la empresa que le transfirió el Boeing 747 a la venezolana Emtrasur, que es una compañía filial del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).



Mahan Air es una firma sancionada por Estados Unidos, donde sostienen que fue usada por la Fuerza Quds para hacer operaciones llevando armas al Líbano en nombre de la Guardia Revolucionaria y que los empleados eran parte de estas operaciones ilegales.