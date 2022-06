¿Qué se sabe del avión venezolano con tripulantes iraníes que está en Argentina? 10 claves del caso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Justicia argentina investiga a los cinco tripulantes iraníes que estaban a bordo de un avión venezolano, ahora varado en Ezeiza, que intentó sin éxito aterrizar en Uruguay el miércoles pasado. ¿Por qué se llegó a este paso judicial y qué consecuencias podría tener? ¿Cómo llega un avión a generar el escándalo político que se suscita aún en Argentina? Empecemos un recorrido por las 10 claves de lo que se sabe hasta ahora del caso.



1 ¿De dónde salió?

El caso comenzó hace unos 10 días. El 5 de junio, el avión Boeing 747 despegó de Ciudad de México con una carga declarada de autopartes e hizo escala en Caracas para luego dirigirse hacia Argentina. Un dato no menor es que la empresa estatal venezolana Emtrasur, filial de Conviasa, y dueña del avión en cuestión, como la firma iraní Mahan Air al que se lo compró previamente están sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

2 ¿Dónde aterrizó?

El avión con 14 venezolanos y cinco iraníes a bordo, al ingresar al espacio aéreo argentino pidió desviarse a Córdoba “por condiciones adversas en Ezeiza, debido a la niebla”. Con la autorización oficial, a las 12.12 del 6 de junio aterrizó en esa provincia. Pero dos horas más tarde volvió a despegar hacia Buenos Aires.

3 Intento de volver a volar ¿por qué?

Al arribar al aeropuerto de Ezeiza la tripulación presentó un plan de vuelo para despegar a las 16:00, pero lo movió a las 17:00 en un principio y después a las 18.30. ¿Qué sucedió? No pudo hacerlo por falta de combustible para el avión. Las petroleras que operan en el aeropuerto se niegan a abastecer al avión sospechoso. El ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, dijo este lunes que no le quisieron cargar para evitar "sanciones" de Estados Unidos, ya que Emtrasur está sancionada por ese país. Luego se conoció de que Paraguay le denegó dos veces al mismo avión el permiso para aterrizar en Asunción tras un viaje sospechoso a mediados de mayo a Ciudad del Este. Además, el gobierno guaraní retransmitió la alerta a los servicios de inteligencia de la región, incluido el de Argentina.



4 Salida fallida

La tripulación finalmente hizo el cuarto cambio de plan de vuelo. El Boeing 747 partió de Ezeiza rumbó a Uruguay a las 14:45 del miércoles pasado, pero al llegar al espacio aéreo de ese país le rechazaron el ingreso y debió regresar a Ezeiza una hora después a la zona de cargas, donde se mantiene varada. ¿Por qué no llegó a Uruguay? El ministro de Defensa Javier García confirmó esto el domingo, y aseguró que tomó personalmente la decisión cuando "el avión estaba sobre el Río de la Plata” tras información obtenida por el Ministerio de Interior y ordenó que retornara "si no había una razón humanitaria”.

5 ¿Cuáles la situación de los tripulantes?

Tras el fallido intento de aterrizar en Uruguay, Migraciones de Argentina les dio un permiso provisorio de estadía a los iraníes. Además, se les aclaró que pueden irse del país, si lo solicitan, en un vuelo de línea. No obstante, luego la Justicia les retuvo el pasaporte mientras se investigan las razones del viaje. En tanto, los venezolanos ingresaron sin inconvenientes por ser ciudadanos del Mercosur. El ministro de Seguridad argentino estimó que no se fueron del país porque "no quieren dejar el avión" y puntualizó que "ninguno" de los tripulantes tenía "una alerta que impida que egresen".

6 Tripulación: alertan por nacionalidad

La oposición argentina denunció que la cantidad de pasajeros a bordo era “impropia” para un vuelo de “carga” y alertó por las nacionalidades e identidades. Se sabe hasta ahora que son cinco iraníes y 14 venezolanos. Pero la advertencia de la oposición no quedaba allí. “Los iraníes de la tripulación tendrían presuntamente vínculos con las Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar, definida por EE.UU. como organización terrorista", según la denuncia.

7 ¿Qué es la Guardia Revolucionaria?

¿Qué es Al Quds o Fuerzas Quds y por qué preocupa? Se trata de un poderoso brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), cuyo jefe de 1994, Ahmad Vahidi, tiene pedido de búsqueda y captura internacional por el atentado a la AMIA en Buenos Aires en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Al Quds no figura en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Argentina, aunque sí a título individual uno de sus miembros.

8 La confirmación de un miembro

El ministro argentino Fernández confirmó ayer que uno de los tripulantes es miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, considerada por Estados Unidos una organización terrorista. El nombre donde se puso más la lupa fue el de Gholamreza Ghasemi, de quien se sospecha es miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán. “Es familiar del ministro de Interior de Irán y su nombre coincide con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria y administrador de una empresa ligada a Al Quds”, dijo Fernández al canal argentino Todo Noticias (TN). Los otros tripulantes son iraníes son Mohammad Khosraviaragh, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi.

9 Iniciaron una investigación

Este lunes, por decisión del juez federal argentino Federico Villena, se les retuvo el pasaporte a los cinco por el plazo de 72 horas, rechazando así un habeas corpus presentado por la defensa de los tripulantes. La resolución se fundó bajo “la sospecha razonable de que la razón esgrimida al ingresar (a Argentina) podría no ser la real o verdadera”, dice el escrito. De esta forma, siguen a disposición de la Justicia bajo la sospecha de que pudieran pertenecer a empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní. Además, Villena aceptó a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como querellante, es decir, como particular damnificada, lo que le da acceso al expediente y la habilita a pedir medidas de prueba y recurrir decisiones judiciales. También se allanó el hotel en el que se encuentran hospedados en busca de más información.

10 Repercusiones hasta el momento

"Es inadmisible que haya aterrizado un avión con esa gente, sin que los mecanismos de alarma hayan funcionado. En esto cruzaron todos los límites, esperemos que la Justicia actúe rápido y a fondo", lanzó en las últimas horas el opositor Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el exministro de Defensa y actual director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, señaló que son “los iraníes que estaban dentro del avión son instructores", pero luego aclaró: "Es una deducción mía”. Otras opiniones políticas se cruzaron y este se ha convertido en el principal tema de agenda de Argentina por estas horas.