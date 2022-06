Indagan si los cinco iraníes del avión venezolano tienen vínculos con el terrorismo

El escándalo en torno al avión de carga venezolano detenido en Buenos Aires pasó a ser el principal tema político y judicial en Argentina. Los cinco tripulantes iraníes del avión venezolano seguían anoche a disposición de la justicia, ante la sospecha de que pudieran pertenecer a empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní. A pedido de la fiscalía, se investiga si tienen vinculación con organizaciones terroristas, o algo que los vincule con el atentado a la AMIA en Buenos Aries en 1994.

El juez federal argentino Federico Villena ordenó la retención de los pasaportes de los tripulantes iraníes “por el término de 72 horas” y a la policía aeroportuaria “que informe sobre cualquier movimiento” del avión Boeing 747.



Según el fallo, esa medida se fundó en “la sospecha razonable de que la razón esgrimida al ingresar (a Argentina) podría no ser la real o verdadera”.



La aeronave que llegó a Argentina el 6 de junio procedente de México pertenece a la empresa Emtrasur, una filial de la venezolana Conviasa, bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El avión había sido comprado por Emtrasur a la iraní Mahan Air, investigada en Estados Unidos por supuestos lazos con fuerzas militares de Irán.

El avión de carga, con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, arribó con autopartes. Luego de aterrizar en la provincia de Córdoba voló a Buenos Aires. El 8 de junio despegó e intentó aterrizar en Uruguay, pero por orden del ministro de Defensa, Javier García, le fue negada la autorización, por lo que regresó a Argentina.



Los controles en Argentina detectaron “cosas que no eran lógicas”, como que “habían declarado una tripulación que era menor a la que viajó y eso llevó a una investigación”, señaló Aníbal Fernández, ministro de Seguridad argentino.



Pero lo que más llamó la atención es que la lista de tripulantes iraníes incluye a Gholamreza Ghasemi, de quien se sospecha es miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán. “Es familiar del ministro de Interior de Irán y su nombre coincide con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria y administrador de una empresa ligada a Al Quds”, dijo Fernández al canal TN.



Al Quds, grupo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, no figura en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Argentina, aunque sí a título individual uno de sus miembros.



Los otros tripulantes iraníes son Mohammad Khosraviaragh, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi.

Argentina considera sensible la presencia de viajeros iraníes, en razón de las alertas rojas de captura emitidas por Interpol que rigen para exgobernantes de ese país, acusados por el atentado contra el centro AMIA de la comunidad judía argentina en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y unos 300 heridos.



La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona impulsó la investigación del caso del avión venezolano: pidió investigar si los tripulantes tienen vínculos con el terrorismo y solicitó que se decrete el secreto del sumario, medida que el juez tomó pocos minutos después.



En el mismo fallo que ordenó la retención de los pasaportes de los ciudadanos iraníes, el juez Villena aceptó a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como querellante, es decir, como particular damnificada. Este reconocimiento le da acceso al expediente y la habilita a pedir medidas de prueba y recurrir decisiones judiciales.



Según el juez, la DAIA, tiene “un interés legítimo para que se investiguen los hechos denunciados” por “su carácter de representante de la comunidad judía argentina que sufriera el atentado a la AMIA como víctima directa”.



La oposición venezolana también está siguiendo este escándalo y ayer lunes alertó a los países de América en torno a la “amenaza” que, consideran, representa la situación generada por el avión con tripulación iraní. “(Nicolás) Maduro abrió las puertas de Venezuela al autoritarismo global y a sus grupos terroristas. Esto es una amenaza para la región. Apoyar a la dictadura en Venezuela es también apoyar al terrorismo; lo sucedido con el avión retenido en Argentina debe alertar a las democracias del mundo”, dijo el líder opositor Juan Guaidó en Twitter.

Los servicios de inteligencia de Paraguay alertaron a sus pares de la región sobre la aeronave venezolana con tripulantes iraníes, dijo ayer lunes el ministro paraguayo del Interior, Federico González. “El servicio de inteligencia del Paraguay fue el que alertó a los otros servicios de inteligencia de la región sobre la situación de esa aeronave y de la empresa que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, declaró González a la emisora ABC Cardinal.



González dijo que la aeronave estuvo en territorio paraguayo entre el 13 y el 16 de mayo pasado, con 18 tripulantes, seis de nacionalidad iraní y 11 venezolanos.



Todos los tripulantes estuvieron en un hotel de Ciudad del Este, y que el avión partió con rumbo a Aruba con una carga de cigarrillos de la empresa Tabacalera del Este (Tabesa).



Además, reveló que después de haber estado en el país, “se les negó el permiso de sobrevuelo” en dos oportunidades, la última “hace dos, tres días”.



El funcionario agregó que, según información “proporcionada por otro servicio de inteligencia de otro país”, la tripulación iraní es parte de una unidad de la Guardia Revolucionaria de Irán.



“Estados Unidos los tiene en la lista de terrorismo o de terroristas”, puntualizó González sobre los iraníes. (Con información de La Nación/GDA, EFE y AFP)

El senador republicano Marco Rubio pidió ayer lunes al fiscal general de Estados Estados, Merrick B. Garland, que solicite a la Interpol la emisión de una “alerta roja” para la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro , quien realiza desde hace días una gira internacional. “Maduro es un criminal acusado de aliarse con organizaciones terroristas para usar drogas ilegales como armas contra Estados Unidos. En el interés de la seguridad nacional estadounidense y de la estabilidad regional, Maduro debe ser enjuiciado por sus crímenes contra el pueblo venezolano”, dijo el senador. En una carta, remitida también al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el senador de origen cubano destacó que Maduro está realizando una gira por países que son miembros de Interpol. “Maduro, aparentemente, se siente lo suficientemente seguro como para viajar al extranjero para obtener apoyo de otros autócratas a su régimen”, indicó. En coincidencia con la Cumbre de las Américas celebrada la pasada semana en Los Ángeles, a la que Venezuela no fue invitada, Maduro inició una gira que lo ha llevado a Turquía, Argelia e Irán, donde el sábado se reunió con el líder supremo de este país, Ali Jamenei. El pasado viernes, Rubio había instado a la comunidad internacional a ver a Maduro como una “amenaza”.

Anuncio de Venezuela

Detienen a ciudadano de EE.UU.

Un ciudadano estadounidense fue detenido por las autoridades de Venezuela cuando supuestamente intentaba ingresar de forma “clandestina” a través de la frontera terrestre que comparte con Colombia.



Diosdado Cabello, diputado y considerado como número dos del régimen de Nicolás Maduro, informó que el ciudadano estadunidenses fue capturado en el estado Táchira “tratando de entrar a Venezuela (...) de manera clandestina”.



“Eso no viene a nada bueno, no viene a nada bueno, tiene sus planes contra nuestro país. Nosotros alertamos sobre este tema”, continuó.



El poderoso dirigente chavista no reveló la identidad del detenido ni el lugar de reclusión. Tampoco informó sobre los delitos que se le imputan.



El régimen de Venezuela detuvo en febrero de 2021 al cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández, quien permaneció en la cárcel hasta marzo de este año cuando fue liberado después de una sorpresiva reunión entre altos funcionarios del gobierno de Joe Biden y Maduro. Fernández fue detenido cuando ingresaba al país a través del estado fronterizo Táchira y fue acusado de “terrorismo”.



Según la ONG Coalición por los Derechos Humanos, que denunció el caso, el cubano-estadounidense fue detenido “por llevar un dron”. Fernández alegó que estaba haciendo turismo en Venezuela y que fue interceptado por militares.



Otro estadounidense, el exmarine Matthew Heath, se encuentra detenido también acusado de “terrorismo” por supuestamente planificar ataques contra instalaciones petroleras y eléctricas. Permanecen igualmente tras las rejas cinco exdirectivos de la petrolera Citgo, cuatro estadounidenses y otro con residencia permanente.



Maduro rompió relaciones con Estados Unidos en 2019 luego que Washington rechazara su reelección por fraudulenta y reconociera como presidente encargado al opositor Juan Guaidó.