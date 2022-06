Aníbal Fernández dijo que avión venezolano viajó a Uruguay "para cargar combustible"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Anibal Fernández, ministro de Seguridad de Argentina, indicó este lunes de mañana que el avión venezolano que está retenido en Argentina intentó aterrizar en Uruguay "para cargar combustible" el miércoles pasado. Además, aseguró que uno de los tripulantes (en principio, 19) es miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, considerada por Estados Unidos una organización terrorista.

"En algún momento pidieron autorización y viajaron de Ezeiza con destino a Uruguay para cargar combustible y Uruguay no los dejó ni siquiera bajar. Tuvieron que volver a Ezeiza", dijo el jerarca en diálogo con la radio argentina Perfil (101.9 FM) sobre lo sucedido la semana pasada, que ayer confirmó el ministro de Defensa, Javier García. El secretario de Estado dijo que negó el ingreso al espacio aéreo tras información obtenida por el Ministerio de Interior.



El ministro Fernández indicó esta mañana que uno de los tripulantes es Gholamreza Ghasemi, que dijo, es familiar del ministro del Interior de Irán. "Coincide con el nombre de un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y administrador de las Qeshm Fars Air". Infobae informó que esa organización está sancionada por Estados Unidos.



"No había nada que nos mostrara que no tenía que ingresar", indicó esta mañana el jerarca argentino sobre el ingreso avión Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur, empresa sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



"Una vez que ingresó, hay mil cruces que se hacen en un trabajo muy serio que la Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene la obligación de hacer, y que es eso lo que ha encontrado la punta para empezar la investigación pertinente. No ha habido nada que se haya obviado y se revisó todo lo que tuviera que revisarse", añadió el ministro Fernández.



"No hay ninguno de los tripulantes que tenga una alerta que impida que egresen; en ese caso se hubiera detenido. No sucedió eso, no fue necesario", aseguró.



"¿Cuál es la razón por la cual no se han ido? Porque no tienen combustible y porque las empresas argentinas no le quieren cargar. Cuando Estados Unidos tiene una posición asumida al respecto, sanciona a aquellos que le cargan", indicó en referencia al impacto de ser una empresa sancionada por Estados Unidos.



Aseguró que los tripulantes "podrían perfectamente sacar un ticket y subirse a un avión y viajar sin problema; no tienen impedimento para poder hacerlo". Este paso no lo dan, dijo, porque "no quieren dejar el avión".

No obstante, minutos más tarde, la Justicia argentina ordenó este lunes que se les retengan los pasaportes a los cinco iraníes que llegaron a la Argentina en el avión venezolano, informó La Nación. Este nuevo paso fue en respuesta a una presentación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la medida es por 72 horas.