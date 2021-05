Roni Kaplan, el uruguayo que es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel en el conflicto con Hamás

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su nombre es Roni Kaplan, tiene 38 años y es uruguayo. Vivió siempre en el barrio de Pocitos, estudió en la Escuela Integral y luego comenzó Ciencias Políticas en la Universidad de la República y Relaciones Internacionales en la ORT, pero en 2003 decidió trasladarse a Israel "para pasear un tiempo". Nunca más regresó y se quedó a vivir. Allí, en Jerusalén, vive hoy junto a su esposa y sus cinco hijas, todas israelíes. Desde hace cinco años está en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y "cada vez que hay una situación de emergencia", como la que existe hoy con el conflicto con Hamás, se desempeña como portavoz para la prensa internacional hispano parlante y asiática.

Antes, Roni estuvo durante nueve años de servicio, alcanzando el grado de Mayor. Hoy, en medio del conflicto entre Israel y Palestina, llega cerca de las 4.00 a su casa y apenas puede dormir unas horas. Durante casi 20 horas se las pasa "atendiendo entrevistas" de diversos medios hispano parlantes y "mostrando la realidad".

"Estamos en una etapa temprana del conflicto, no creo que se termine en un par de días, pero en Medio Oriente uno no puede saber. Hay tantos y tantos escenarios... Nosotros sentimos que cada uno de los cohetes que caen desde la Franja de Gaza son un intento de asesinar a civiles israelíes. Así entendemos que tienen que ser juzgados y así el mundo lo tiene que ver", contó a El País.

"Estamos en el cuarto día de la operación 'Guardián de las Murallas'. Siendo las 10.00 AM, desde ayer miércoles a las 8.00 PM, fueron lanzados unos 140 cohetes desde Gaza a Israel. En total estamos hablando de más de 1.600 cohetes lanzados por el Hamás y la ciudad islámica Palestina hacia Israel desde el pasado lunes a las 18.00 con el objetivo de asesinar civiles. Hemos sufrido la pérdida de siete personas, los daños son enormes", explicó.

Asimismo detalló que "un 25% de estos cohetes, es decir 400 de 1.600, cuando fueron lanzados quedaron cortos".



"Es decir, cayeron dentro de la Franja. Han dejado heridos y quizás muertos. El tema es que no se puede saber. No se puede confiar en los datos que proporciona el Ministerio de Salud de el Hamás. De todas maneras este es un dato sumamente interesante e importante. A mis ojos al menos, revela la inmoralidad de ejércitos terroristas que para asesinar israelíes están dispuestos a lanzar cohetes aún si hay un 25% de probabilidad de que caiga sobre su propia gente, sobre sus propios hijos. Eso muestra a las claras que el odio de el Hamás es tan grande que les hace perder toda su humanidad", añadió.

"Las fuerzas de Defensa de Israel siguen alcanzando la posición de objetivos militares en la Franja. Estamos hablando de 600 objetivos militares que fueron alcanzados desde el pasado lunes a las 18.00 horas. Todos dichos objetivos son objetivos militares legítimos. Entre ellos varios depósitos de cohetes. El problema es que esos depósitos están dispersos en el seno de la población civil a lo largo y ancho de la Franja", sumó.

Consultado sobre la posibilidad de que Israel esté preparando una ofensiva terrestre sobre Gaza, respondió: "Las Fuerzas de Israel siempre preparan todo tipo de planes de contingencia, pero no está claro si se va a ingresar efectivamente a la Franja de Gaza o no. En caso de que se haga, por ejemplo, mi función es ir con periodistas, mostrar lo que sucede y dar a conocer la versión del lado de Israel".

El corazón: entre Israel y Uruguay

Roni pasa la mayor parte del día en la base de Tel Aviv. Su familia permanece en Jersualén. "Están tranquilas, tenemos un refugio como casi todas las casas acá", aclaró.

"Ojalá no pase nada, pero somos bastantes resilientes. No solamente nosotros, la población israelí en general. Yo tuve épocas en el Ejército que volvía a casa un día cada dos semanas y tenía cuatro nenas ya ahí. Mi esposa también estaba a full, trabajando estudiando y siendo madre", indicó.

"'Es lo que hay valor', como se dice en Uruguay", bromeó.

De todos modos, Roni convive con la "preocupación" que tienen sus padres y sus abuelos maternos desde Uruguay pese a que "están acostumbrados".



"Estamos a 15.000 kilómetros y se preocupan. Toda la comunidad judía está preocupada por la situación. Hay muchos vínculos acá, hay más de 10.000 uruguayos en Israel y somos más uruguayos que el mate amargo. Vivimos con dos corazones. Es la segunda comunidad más grande de Latinoamérica después de los argentinos", narró.

Roni no viene a Uruguay desde marzo de 2020. Tampoco tiene planes de retornar definitivamente aunque quiere que sus hijas "vivan" lo que es el país aunque sea "en un verano en el Este". "Me formé mucho acá. Estoy desde los 20 años. No es tan fácil. Mi mujer es israelí, mis chicas también y crecen, son grandes...", finalizó.