Un rapero español fue condenado a tres años de prisión por "calumnias a la Corona"

"Según la Constitución vivimos en un Estado demócrata de igualdad y todo es contradictorio". Así finalizaba la canción "No al borbó" (No al borbón) del rapero Valtónyc, publicada en YouTube en 2012. En el video, con una bandera republicana de fondo y cantando en catalán balear, el artista se mostraba opositor a la monarquía y criticaba los casos de corrupicón vinculados a la familia real.



El martes, el Tribunal Supremo condenó al rapero a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona.



Los jueces del Tribunal Supremo señalaron en un comunciado que "basta leer los hechos declarados probados, para comprender la gravedad de las expresiones contenidas y su correcto encaje en los tipos penales de referencia".



La canción comenzaba con la crítica al entoncers rey Juan Carlos de Borbón por el episodio en el que fue fotografiado participando de una caza furtiva de elefantes y continuaba criticándolo por su "amistad" con los países árabes, principales compradores de armas a España.



En la canción también se menciona el Caso Noós, por el que Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Elena (hermana del actual rey, Felipe VI) fue condenado por fraude fiscal.



"La situación me preocupa bastante, como mantener dos familias, la mía y la real", rapea Valtónyc más adelante y dice que que es "sarcástico como el rey dando su mano a Gaddafi y luego celebrando tener petróleo fácil".



"Puede ser que de la República solo queden fósiles pero quedamos nosotros, ¿y del rey? ¡los negocios¡", señala en otro fragmento.



Polémica

Según el Tribunal Supremo, las canciones del rapero oriundo de Mallorca "incluyen expresiones en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas GRAPO, ETA, y a algunos de sus miembros, así como contra el titular de la Corona y sus familiares".



Los magistrados confirmaron su pena atendiendo a algunas citas de las canciones del rapero, en las que se burlaba de los guardias civiles en el País Vasco, evocando un regicidio y defendiendo la lucha armada contra el Estado.



La polémica en torno a Valtónyc no es la primera de este tipo en España, donde en los últimos años varios artistas o usuarios de Twitter fueron juzgados y condenados a penas de prisión, principalmente por el cargo de enaltecimiento del terrorismo.



Varias personalidades de izquierda consideran que estos procesos son un ataque a la libertad de expresión. Las asociaciones de víctimas del terrorismo defienden en cambio la firmeza de la justicia ante lo que consideran una banalización de la violencia.



"En democracia una canción no debería convertirse nunca en 3 años y medio de cárcel", escribió en Twitter Irene Montero, número dos del partido de izquierda Podemos.

En democracia una canción no debería convertirse nunca en 3 años y medio de cárcel. Cuando los corruptos gobiernan, roban con impunidad y nos imponen sus mordazas. Son tiempos de crear comunidad para defender nuestra democracia y nuestras libertades.https://t.co/jDsrZN94tw — Irene Montero (@Irene_Montero_) 20 de febrero de 2018

Censurar un libro porque habla de corrupción, enviar a un rapero a la cárcel por una canción o retirar una obra de arte porque incomoda. Las mordazas del PP son incompatibles con un país democrático y justo. — Irene Montero (@Irene_Montero_) 21 de febrero de 2018

La asociación de escritores Pen International condenó también la decisión del Tribunal Supremo y reclamó, además, que se derogue una ley de seguridad promovida en 2014 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy y tachada de liberticida por sus detractores.